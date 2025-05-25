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Как выбрать детский лагерь
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Город В Роспотребнадзоре по Ярославской области рассказали, как выбрать детский лагерь

В Роспотребнадзоре по Ярославской области рассказали, как выбрать детский лагерь

Родителям дали рекомендации

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3 комментария
В роспотребнадзоре рассказали, как выбрать летний лагерь | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ роспотребнадзоре рассказали, как выбрать летний лагерь | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В роспотребнадзоре рассказали, как выбрать летний лагерь

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Роспотребнадзоре по Ярославской области подготовили рекомендации по выбору детского лагеря. До лета остаются считанные дни. Одним из проверенных вариантов детского отдыха ежегодно становятся летние лагеря.

«Лагерь должен быть включен в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей», — сообщили в Роспотребнадзоре по Ярославской области.

В реестре находятся только те лагеря, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям.

Рекомендации по выбору детского лагеря:

  • уточните в каких условиях будут располагаться дети. Необходимо заранее узнать, какой в корпусах уровень комфорта, количество мест в комнатах;

  • узнайте, как будет организовано питание;

  • обратите внимание на местоположение самого лагеря, у него должен быть свой сайт в интернете;

  • узнайте про наличие спортивных объектов: стадионов и мест для купания;

  • удостоверьтесь, что у вожатых есть педагогическое образование и опыт работы с детьми.

Мы подготовили обзор цен на путевки в летние лагеря в Ярославской области.

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Комментарии
3
Гость
51 минута
Лёгкий бриз рассеял тьму, Громче рокот моря, И несёт прибой волну, Крикам чаек вторя. Солнца луч скользнул в окно, Спящих обнимая. Им вставать давно пора, Новый день встречая. И вожатые тогда В комнаты заходят На зарядку неспеша Свой отряд выводят.
Гость
1 час
Я бы своих детей никуда не отправил
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