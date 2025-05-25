В Роспотребнадзоре по Ярославской области рассказали, как выбрать детский лагерь

В Роспотребнадзоре по Ярославской области подготовили рекомендации по выбору детского лагеря. До лета остаются считанные дни. Одним из проверенных вариантов детского отдыха ежегодно становятся летние лагеря.
«Лагерь должен быть включен в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей», — сообщили в Роспотребнадзоре по Ярославской области.
В реестре находятся только те лагеря, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям.
Рекомендации по выбору детского лагеря:
уточните в каких условиях будут располагаться дети. Необходимо заранее узнать, какой в корпусах уровень комфорта, количество мест в комнатах;
узнайте, как будет организовано питание;
обратите внимание на местоположение самого лагеря, у него должен быть свой сайт в интернете;
узнайте про наличие спортивных объектов: стадионов и мест для купания;
удостоверьтесь, что у вожатых есть педагогическое образование и опыт работы с детьми.
Мы подготовили обзор цен на путевки в летние лагеря в Ярославской области.