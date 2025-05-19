Ярославцам начали отключать горячую воду. Актуальное расписание

В Ярославле отключат горячую воду Источник: Ирина Иманова / 74.RU











В Ярославле уже начали отключать горячую воду. Ожидалось, что ее поэтапно начнут перекрывать 20 мая. Однако жители Дзержинского района сообщили, что могут остаться без горячей воду уже сегодня.

«На днях повесили объявление об отключении горячей воды с 19 по 23 мая. Утром вода еще была», — сообщила подписчица 76.RU Екатерина.

Воду в домах будут отключать сначала на период гидравлических испытаний, а затем из-за ремонтов сетей.

«20-го числа у ТГК-2 уже начинаются гидравлические испытания тепловых сетей. Управляющая организация должна заранее подготовить дома, т. е. перекрыть задвижки, чтобы вода под давлением в дом не попала и не произошел разрыв внутридомовых сетей, которые не рассчитаны на давление, подающее при гидравлических испытаниях тепловых сетей», — объяснили причину переноса отключения воды на один день 76.RU в управляющей компании Дзержинского района.

График отключения горячей воды в Ярославле

В Ленинском и Кировском районах (дома, подключенные к ТЭЦ-1): 3–4 июня начнутся испытания, 6 июня — включение горячего водоснабжения;

в Ленинском, Кировском районах (дома, подключенные к ТЭЦ-2): 20–21 мая пройдут испытания, 23 мая — включение горячего водоснабжения;

в Дзержинском районе: 20–21 мая начнутся испытания, 23 мая — включение горячего водоснабжения;

во Фрунзенском и Красноперекопском районе: 20–22 мая начнутся испытания, 4 июня — включение горячего водоснабжения;

в Заволжском районе (дома, подключенные к Ляпинской котельной): 27 мая — испытания, 29 мая — включение горячего водоснабжения.