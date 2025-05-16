Пострадали сотни человек: где в Ярославской области самые активные клещи. Карта

Стало известно число пострадавших от клещей в Ярославской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Ярославской области в праздники с 5 по 11 мая от укусов клещей пострадали более 300 человек. Мы подготовили карту, на которой показали места в области, где клещи были наиболее активны.

Больше всего людей пострадало в Ярославле Источник: Мария Романова / Городские медиа











Судя по данным Роспотребнадзора, больше всего людей пострадали от членистоногих в Ярославле. Вторым по количеству нападений стал Рыбинск.

В Роспотребнадзоре рассказали, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. А чтобы наверняка не подцепить клеща, необходимо проводить самоосмотр и обрабатывать одежду репеллентами.

Сдать клеща на проверку можно в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» с понедельника по пятницу:

— в Ярославле по адресу ул. Воинова, дом 1, телефон 8(4852)73-36-42;

— в Рыбинске по адресу ул. Солнечная, дом 39, телефон 8(4855)55-12-88;

— в Ростове-Великом — Перовский переулок, дом 19, телефон 8(48536) 62-543.