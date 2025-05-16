НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 753мм 46%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,77
EUR 90,71
«Ночь музеев» в Ярославле: афиша
Переговоры в Турции
Что за работы на площади
Массовое ДТП с Porsche
График отключения горячей воды
Новые оценки в школах
Обмеление Волги
Что с баром в центре
Когда отключат отопление
Город Пострадали сотни человек: где в Ярославской области самые активные клещи. Карта

Пострадали сотни человек: где в Ярославской области самые активные клещи. Карта

Показываем опасные места

413
3 комментария
Стало известно число пострадавших от клещей в Ярославской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСтало известно число пострадавших от клещей в Ярославской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Стало известно число пострадавших от клещей в Ярославской области

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области в праздники с 5 по 11 мая от укусов клещей пострадали более 300 человек. Мы подготовили карту, на которой показали места в области, где клещи были наиболее активны.

Больше всего людей пострадало в Ярославле | Источник: Мария Романова / Городские медиа Больше всего людей пострадало в Ярославле | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Больше всего людей пострадало в Ярославле

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Судя по данным Роспотребнадзора, больше всего людей пострадали от членистоногих в Ярославле. Вторым по количеству нападений стал Рыбинск.

В Роспотребнадзоре рассказали, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. А чтобы наверняка не подцепить клеща, необходимо проводить самоосмотр и обрабатывать одежду репеллентами.

Сдать клеща на проверку можно в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» с понедельника по пятницу:

— в Ярославле по адресу ул. Воинова, дом 1, телефон 8(4852)73-36-42;

— в Рыбинске по адресу ул. Солнечная, дом 39, телефон 8(4855)55-12-88;

— в Ростове-Великом — Перовский переулок, дом 19, телефон 8(48536) 62-543.

Ранее Роспотребнадзор проводил подобный подсчет в период с 21 по 27 апреля. Тогда случаев было 450.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Клещ Карта
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Так где больше людей живёт,там и количество больше. Журналисты,вы о чём вообще?
Гость
58 минут
А власть не задумывается что если есть много пострадавших то надо проводить обработку в населенных пунктах?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
Банкир отправилась в далекий Непал — как прошло путешествие в страну, где есть праздник смерти
Екатерина Бурко
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление