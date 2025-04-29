Части бульвара в центре Ярославля вернули историческое название. Но есть нюанс

Бульвар от Красной площади до Волжской набережной теперь официально носит имя Николая Некрасова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Бульвар от Красной площади до Волжской набережной в Ярославле теперь официально именуется «Бульвар Н.А Некрасова». Об этом в официальном письме ярославскому активисту Сергею Казанскому 15 апреля сообщил заместитель мэра Александр Черневский.

Сергей Казанский был одним из инициаторов возвращения исторического названия Первомайскому бульвару. Часть от памятника Некрасову до Красной площади он предлагал назвать Некрасовским, а от Красной площади до Волковского театра — Казанским.

В марте 2024 года идею о разделении и переименовании частей бульвара поддержала городская межведомственная комиссия по наименованию элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети в Ярославле. Правда, вместо Казанского часть бульвара у Волковского театра решили назвать Театральным. В мэрии тогда сообщили, что готовят соответствующие постановления.

Однако, как оказалось, по бульвару Н. А. Некрасова официальный документ о переименовании не потребовался. Потому что такого же документа о переименовании Некрасовского бульвара в Первомайский тоже нет.

«В архиве есть документ с решением ярославской Городской думы от февраля 1902 года о наименовании бульвара между Волжской набережной и Казанским бульваром в честь Николая Некрасова. Также говорилось о том, что в этом месте нужно поставить бюст поэта. Но денег в казне на бюст, к сожалению, не нашли. Памятник Некрасову установили лишь в советское время», — отметил Сергей Казанский в разговоре с корреспондентом 76.RU.

В 1918 году в газете «Известия» появилась публикация, что часть улиц в Ярославле будет переименована. В том числе речь шла о Казанском бульваре, которому было решено дать название Первомайский. Про бульвар Некрасова в издании ничего не сообщалось. Более того, даже по переименованию Казанского бульвара в Первомайский никаких официальных документов в госархиве Ярославской области, по информации Сергея Казанского, не нашлось.

«Были ли они вообще? — задается вопросом активист. — Большевики претворяли в жизнь декрет Ленина от 12 апреля 2018 года, в котором поручалось заменить названия улиц новыми, отражающими идеи и чувства революционной трудовой России».

Так или иначе, в Ярославле обе части бульвара стали называть Первомайским бульваром. Но документально участок от набережной Волги до Красной площади, судя по всему, так и остался Некрасовским.

«23 октября 2024 года на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети в городе Ярославле с учетом представленной вами дополнительной информации, а также имеющихся исторических сведений по данному вопросу комиссия решила принять к сведению действующее (с 1902 года по сегодняшний день) наименование бульвара от Красной площади до памятника Н. А. Некрасову „Бульвар Н. А. Некрасова“. Учитывая изложенное, основания для принятия постановления мэрии о наименовании или переименовании бульвара отсутствуют, — проинформировал Сергея Казанского Александр Черневский.

Также в письме сообщили, что сведения о действующем наименовании бульвара уже внесли в топографический план города. Рассматривается возможность установки на бульваре указателей с названием «Бульвар Н. А. Некрасова».