В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на прием самолетов. Причина

Ввели ограничения на работу в ярославском аэропорту Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











В понедельник, 28 апреля, в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне ограничили прием и выпуск воздушных судов. Меры действовали с 10:26 до 11:10.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства, в регионе вводился план «Ковер».

«В 10:27 вводились ограничения. В настоящее время все ограничения сняты», — сообщили в министерстве.

План «Ковер» могут вводить при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы. В этом случае закрывается воздушное пространство на всех высотах. Ограничения действуют на все воздушные суда, кроме военных и спасательных бортов.

Утром этого же дня ограничения на полеты также действовали в аэропорту Санкт-Петербурга и Нижнем Новгороде. Читатель 76.RU сообщил о задержке рейса из Питера в Ярославль. Самолет должен был вылететь в 08:05.

В ярославском аэропорту уточнили, время вылета будет скорректировано и вместо 10:15, самолет прибудет в 11:06. Судя по данным онлайн-табло, рейс WZ 706 авиакомпании «Ред Вингс» завершен.