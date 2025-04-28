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Город В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на прием самолетов. Причина

В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на прием самолетов. Причина

Об этом сообщили в Росавиации

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1 комментарий
Ввели ограничения на работу в ярославском аэропорту | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUВвели ограничения на работу в ярославском аэропорту | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Ввели ограничения на работу в ярославском аэропорту

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В понедельник, 28 апреля, в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне ограничили прием и выпуск воздушных судов. Меры действовали с 10:26 до 11:10.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства, в регионе вводился план «Ковер».

«В 10:27 вводились ограничения. В настоящее время все ограничения сняты», — сообщили в министерстве.

План «Ковер» могут вводить при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы. В этом случае закрывается воздушное пространство на всех высотах. Ограничения действуют на все воздушные суда, кроме военных и спасательных бортов.

Утром этого же дня ограничения на полеты также действовали в аэропорту Санкт-Петербурга и Нижнем Новгороде. Читатель 76.RU сообщил о задержке рейса из Питера в Ярославль. Самолет должен был вылететь в 08:05.

В ярославском аэропорту уточнили, время вылета будет скорректировано и вместо 10:15, самолет прибудет в 11:06. Судя по данным онлайн-табло, рейс WZ 706 авиакомпании «Ред Вингс» завершен.

Как сообщают наши коллеги из «Фонтанки.ру», на фоне введения ограничений на полеты на запасные аэродромы ушли 13 самолетов.

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Комментарии
1
Гость
6 часов
А зачем нам информация о Питере и Новгороде? Мол, типа не одним Вам противно от происходящего?
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