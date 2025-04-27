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Ярославцев предупредили об опасном природном явлении

Когда испортится погода

11 828
6 комментариев
Погода испортится в ближайшие часы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПогода испортится в ближайшие часы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Погода испортится в ближайшие часы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили об ухудшении погоды. Судя по прогнозу, днем 27 апреля местами в регионе поднимется сильный ветер.

«Ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15 м/с. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий», — уточнили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Считаные дни остались до майских выходных. Позволит ли погода выбраться на природу и пожарить шашлыки? Этот вопрос мы уже задали руководителю прогностического центра «Метео». О погоде на праздниках читайте тут.

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Комментарии
6
Гость
7 часов
пора удалять это приложение, заголовки " мрак"
Гость
6 часов
Ну и заголовки у вас...ахахаха... Я уж думал тайфун какой нибудь или ужасный смерч. А тут-ветер))))) ВЕЕЕТЕЕЕР)))))
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