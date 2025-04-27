Ярославцев предупредили об опасном природном явлении

Жителей Ярославской области предупредили об ухудшении погоды. Судя по прогнозу, днем 27 апреля местами в регионе поднимется сильный ветер.
«Ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15 м/с. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий», — уточнили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Считаные дни остались до майских выходных. Позволит ли погода выбраться на природу и пожарить шашлыки? Этот вопрос мы уже задали руководителю прогностического центра «Метео». О погоде на праздниках читайте тут.