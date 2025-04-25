«В доме всё будет»: для ярославского инвалида, живущего без крыши, строят новое жилье

Ярославец живет в доме без крыши Источник: Антон Королев











Ярославскому пенсионеру, живущему в доме без крыши, строят новое жилье. Ранее мы рассказывали о 65-летнем Николае Гусеве, у которого несколько лет назад обвалился потолок. Сил и средств починить кровлю у него нет. Николай — инвалид третьей группы.

После публикации 76.RU неравнодушные люди скооперировались и решили помочь нашему герою. Трое парней открыли сбор в соцсетях на строительство дома для пенсионера. Параллельно с этим убрались на участке под новое жилье.

«Мы собрались втроем и за четыре часа всё вычистили. Алексей принес пилу, я — топор, лопату и мешки. Потом сосед одолжил нам тележку, чем очень помог. Мы приступили к работе, разобрали всё», — рассказал 76.RU один из добровольцев Антон Королев.

Ребята спилили деревья и убрали кусты с территории дома Николая Гусева. Из-за них пенсионер с трудом пробирался ко входу в жилье. Теперь таких проблем не будет.

Николаю приходилось нагибаться, чтобы пробираться через заросли кустов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Сейчас территорию очистили Источник: Антон Королев

За пару недель было собрано около 500 тысяч рублей для помощи Николаю. Было принято решение построить для пенсионера бытовку.

«После вашей публикации мы скооперировались с Алексеем (сосед Николая, который помогает ему. — Прим. ред.), к нам присоединился еще один товарищ тоже Алексей, и начали думать, как помочь Николаю Леонидовичу, — поделился с 76.RU Антон Королев. — Сначала была мысль отремонтировать его дом, но после решили поставить на территории бытовку 2,5 на 6 метров для круглогодичного проживания. То есть она вся будет обшита, к ней подведем коммуникации и там можно будет жить. У него в доме всё будет».

Бытовка уже заказана. На ее изготовление требуется примерно полтора месяца. В это время ребята собираются решить вопросы с проведением электричества, установкой нового забора и проведением канализации.