НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

сев.

 758мм 44%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,65
EUR 94,36
Где собирать грибы
Разбор противника «Локо»
Гуляем по необычной окраине
Стройка на набережной Волги
Оценки за поведение
Погода на майские
Ярославль на старых снимках
В Ярославле вернут отопление
Дайджест ко Дню Победы
Город Без крыши над головой «В доме всё будет»: для ярославского инвалида, живущего без крыши, строят новое жилье

«В доме всё будет»: для ярославского инвалида, живущего без крыши, строят новое жилье

Жизнь пенсионера начала меняться после публикации 76.RU

4 286
22 комментария
Ярославец живет в доме без крыши | Источник: Антон Королев Ярославец живет в доме без крыши | Источник: Антон Королев

Ярославец живет в доме без крыши

Источник:

Антон Королев

Ярославскому пенсионеру, живущему в доме без крыши, строят новое жилье. Ранее мы рассказывали о 65-летнем Николае Гусеве, у которого несколько лет назад обвалился потолок. Сил и средств починить кровлю у него нет. Николай — инвалид третьей группы.

После публикации 76.RU неравнодушные люди скооперировались и решили помочь нашему герою. Трое парней открыли сбор в соцсетях на строительство дома для пенсионера. Параллельно с этим убрались на участке под новое жилье.

«Мы собрались втроем и за четыре часа всё вычистили. Алексей принес пилу, я — топор, лопату и мешки. Потом сосед одолжил нам тележку, чем очень помог. Мы приступили к работе, разобрали всё», — рассказал 76.RU один из добровольцев Антон Королев.

Ребята спилили деревья и убрали кусты с территории дома Николая Гусева. Из-за них пенсионер с трудом пробирался ко входу в жилье. Теперь таких проблем не будет.

Николаю приходилось нагибаться, чтобы пробираться через заросли кустов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНиколаю приходилось нагибаться, чтобы пробираться через заросли кустов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Николаю приходилось нагибаться, чтобы пробираться через заросли кустов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас территорию очистили | Источник: Антон КоролевСейчас территорию очистили | Источник: Антон Королев

Сейчас территорию очистили

Источник:

Антон Королев

За пару недель было собрано около 500 тысяч рублей для помощи Николаю. Было принято решение построить для пенсионера бытовку.

«После вашей публикации мы скооперировались с Алексеем (сосед Николая, который помогает ему. — Прим. ред.), к нам присоединился еще один товарищ тоже Алексей, и начали думать, как помочь Николаю Леонидовичу, — поделился с 76.RU Антон Королев. — Сначала была мысль отремонтировать его дом, но после решили поставить на территории бытовку 2,5 на 6 метров для круглогодичного проживания. То есть она вся будет обшита, к ней подведем коммуникации и там можно будет жить. У него в доме всё будет».

Бытовка уже заказана. На ее изготовление требуется примерно полтора месяца. В это время ребята собираются решить вопросы с проведением электричества, установкой нового забора и проведением канализации.

На фото Николай с волонтерами, которые строят ему новое жилье | Источник: Антон КоролевНа фото Николай с волонтерами, которые строят ему новое жилье | Источник: Антон Королев
Ребята вычистили территорию дома Николая | Источник: Антон КоролевРебята вычистили территорию дома Николая | Источник: Антон Королев
Были спилены деревья и кусты | Источник: Антон КоролевБыли спилены деревья и кусты | Источник: Антон Королев
+2
Николай тоже помогал ребятам | Источник: Антон КоролевНиколай тоже помогал ребятам | Источник: Антон Королев
Участок под бытовку расчищен | Источник: Антон КоролевУчасток под бытовку расчищен | Источник: Антон Королев
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Дом Проблема
Лайк
LIKE16
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Гость
25 апреля, 19:40
Отличная новость 👍
Гость
25 апреля, 20:26
Замечательная новость!А ребята просто молодцы,даже лица у них добрые и открытые,без псевдопатриотизма! Спасибо родителям за таких парней!!А деду- долгих лет нормальной жизни!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Туристические фишки не развиты»: журналист впервые побывал в Кисловодске и делится впечатлениями
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
Все снимали — никто не помог. Пропавший пожилой человек погиб, хотя спасти его могли многие. История от волонтера «ЛизаАлерт»
Никита Кифорук
Журналист 72.RU
Мнение
В погоне за затерянным городом. Стоит ли играть в первую игру о Республике Алтай
Ирина Господаренко
Мнение
«Если жадина — сразу мимо»: журналистка объяснила, почему она тарелочница и не стыдится этого, — откровенная колонка
Ксения Владимирская
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление