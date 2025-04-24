Как 68 десантников два дня отбивали порт у немцев: подвиг моряка Кузьмы Шпака и его боевых товарищей

Многие морские пехотинцы за военные подвиги были награждены орденами и медалями — среди них Герой Советского Союза Кузьма Шпак Источник: РИА Новости/Евгений Халдей











Мальчик Кузя очень любил море. Каждый год во время летних каникул отец возил его на золотой пляж в Анапу. Когда Кузьме Шпаку исполнилось 23 года, началась Великая Отечественная война, и молодой человек пошел на флот. Он летал на гидросамолете стрелком-радистом, а вокруг него насколько хватало глаз простиралась темно-синяя водная гладь. Мальчик, влюбленный в море, ушел из жизни незаслуженно рано, но самоотверженно проявил себя на войне — он содействовал единственной в истории ВОВ десантной операции, каждому участнику которой было присвоено звание Героя Советского Союза.

Это было до войны

Кузьма Шпак родился в 1918 году в селе Писаревка Воронежской области. Подобно большинству крестьянских детей, он рано узнал, что такое труд. С 6 лет мальчик с раннего утра и до вечера вместе с отцом работал в поле. Кузя был старшим ребенком в семье, поэтому ему приходилось не только пасти скот, но и нянчить младших сестер.

Когда в селе организовали сельскохозяйственную артель, Кузя пошел в школу — на тот момент мальчику было 10 лет. По словам друга детства будущего Героя Советского Союза А. П. Щербака, Кузьма был активным ребенком, всегда заступался за слабых, в кругу сверстников оказывался заводилой, проявляя лидерские способности.

В 1934 году Кузьма переехал в Екатеринодар (ныне Краснодар). Окончил 8 классов 66-й школы и устроился работать трактористом на стройку. В 1939 году молодой человек был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии — службу проходил на Черноморском флоте в авиационных частях.

Любовь к морю привела Кузьму Шпака на флот Источник: музейный архив 66-й школы г. Краснодара Любовь к морю привела Кузьму Шпака на флот Источник: warheroes.ru

«Был ранен, но поля боя не покинул»: мальчик на фронте

Вскоре началась война. Кузьма отправился на фронт с самого ее старта — в июне 1941 года. Принимал участие в обороне Одессы и Севастополя. С 1942-го молодой человек служил в 322-м батальоне морской пехоты Черноморского флота, во время защиты Новороссийска получил ранение.

Осенью 1943 года старшина 1-й статьи Кузьма Шпак принимал участие в военных операциях в районе Таганрога, Мариуполя и Бердянска.

— На подступах к порту Мариуполя из прикрытия по наступающим морякам вели огонь два вражеских танка. Кузьма Шпак обошел их с левого фланга и подорвал их противотанковыми гранатами, а экипажи расстрелял из автомата. Затем Шпак обнаружил 75-миллиметровое орудие и двумя гранатами Ф-1 перебил орудийную прислугу и вывел из строя орудие. При освобождении Мариуполя уничтожил около 20 гитлеровцев, сам был ранен, но поле боя не покинул, — вспоминает матрос Хакимов, боевой товарищ Кузьмы.

Так советский художник-маринист изобразил высадку Черноморского флота в районе Мариуполя Источник: В. А. Печатин











За отличие в боях молодой человек был награжден медалью «За отвагу». В кругу фронтовиков награда считается одной из самых уважаемых и почетных. И не только потому, что она имеет высшую степень в иерархии советских медалей. Этот знак отличия — признание подвига рядовых солдат и младших чинов. Его вручали за храбрость и самоотверженность, проявленные на поле боя.

Их было 68: героический десант Ольшанского

В марте 1944 года Красная армия приступила к освобождению Николаева, оккупированного немцами. Чтобы облегчить фронтальный удар, командование приняло решение высадить в порт города десант. В группу десантников под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского вошли 2 связиста из штаба армии, 10 саперов и 55 моряков, в их числе старшина Шпак.

Противник сделал всё, чтобы путь к Одессе был наглухо закрыт. Одним из мощных опорных пунктов в устье реки Южный Буг, преграждающих путь к Одессе советским войскам, стал город Николаев — «восточные ворота», как называли его немцы. Вражеские захватчики создали глубокую оборону на подступах к городу: заминировали поля, окопали траншеи и рвы, снабдив линию обороны мощными огневыми средствами.

Перед началом операции десантники расположились в селе Богоявленском на берегу Южного Буга. Ночью 26 марта отряд был направлен в порт. В течение двух суток они вели непрерывные кровопролитные бои с врагом, который превосходил их численно.

Как пишет информационное агентство «РИА Новости», из 68 десантников, принимавших участие в боях за Николаев, выжили немногие — все они на фото Источник: РИА Новости











Как это было, описал в своей книге Николай Медведев, один из героических десантников:

Начался пасмурный день 26 марта 1944 года. В половине восьмого заметили фашистов. Мы хотели задержать их, не поднимая стрельбы. Но, увидев десантников, гитлеровцы бросились бежать. Через полчаса они двинулись в атаку на наш маленький гарнизон. Залаяли пулеметы. Пули звякнули о стену и прошили дверь. Немцы шли в полный рост прямо на отделение Кузьмы Шпака. Подпустив фашистов поближе, Шпак открыл по ним огонь. Оставшиеся в живых уползли, скрывшись за домами. Стрельба прекратилась.

Мы ждали новой атаки. Против нас шло не меньше батальона фашистов. По элеватору стали стрелять из крупнокалиберного пулемета. Во время второй атаки был смертельно ранен пулеметчик Николай Скворцов. Его место у пулемета занял Кузьма Шпак, уничтоживший в этой атаке около 30 фашистов. Вторая атака не принесла врагу успеха. Он продолжал обстреливать нас из минометов и орудий. В это время Кузьма Шпак был тяжело контужен. Он потерял сознание и пришел в себя лишь через 40–50 минут. Увидев наступающих гитлеровцев, Кузьма вновь открыл огонь. Прикрываясь двумя танками, гитлеровцы пошли на очередной приступ. Нам предложили сдаваться. Мы отбили фашистов гранатами, но им удалось из огнеметов поджечь наше здание.

Наступило временное затишье. К нам прибегает связной от Ольшанского. Он достает боевой листок, на котором красным карандашом написано: «Берите пример с коммуниста старшины 1-й статьи Кузьмы Шпака! Огнем своего пулемета он уничтожил свыше 100 гитлеровцев!»

Кузьма Шпак был удостоен звания посмертно Источник: музейный архив 66-й школы г. Краснодара











Только к утру 28 марта 1944 года войска полностью освободили Николаев. К тому моменту в живых осталось только 12 десантников. Когда наступающие ворвались в порт, им предстала страшная картина: разрушенные снарядами обгорелые здания, сотни тел фашистских солдат и советских офицеров. Из развалин конторы порта вышло 6 уцелевших, едва державшихся на ногах десантников, двух отправили в госпиталь. Затем нашли еще четверых. Одним из них был старшина Шпак. От тяжелых ранений и отравления газами он умер в госпитале 10 апреля 1944 года.

За громкий подвиг каждому из 68 солдат десанта Ольшанского было присвоено звание Героя Советского Союза, подавляющему большинству — посмертно.

По тропинкам памяти

В 1977 году в школе № 66, где учился Герой Советского Союза, был основан музей истории имени Кузьмы Викторовича Шпака. Здесь собран материал о героическом пути советского моряка. С 1995 года учебное заведение носит его имя — на входе можно заметить мемориальную табличку. Кроме того, в честь Кузьмы Шпака названа улица в Краснодаре.

Мемориальная доска на здании 66-й школы. Семья героя присутствовала на ее открытии Музей истории имени Кузьмы Викторовича Шпака 1 из 2 Мемориальная доска на здании 66-й школы. Семья героя присутствовала на ее открытии Источник: музейный архив 66-й школы г. Краснодара