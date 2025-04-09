«Потолок рухнул ночью»: инвалид из Ярославля борется за выживание в разрушенном доме без крыши. Видео

Ярославец живет в доме без крыши Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

65-летний Николай Гусев из Ярославля уже несколько лет живет в частном доме с обвалившейся крышей. Сил починить кровлю у него нет. Пенсионер — инвалид третьей группы.

«Потолок рухнул ночью два года назад. Хорошо, что он упал на стул, а то меня насмерть бы прибило», — вспоминает Николай.

Мне не пролезть было на крышу, так всю зиму под ней и пролежал. Николай Гусев

Николай родился и вырос в Ярославле. Окончил физико-математический техникум и пошел работать на шинный завод.

«10 лет отработал на предприятии. Мне заявку дали на мастера, но работал слесарем. В 1988 году меня сократили. А потом никуда не брали», — поделился своей историей Николай.

Сокращение на заводе стало большим потрясением для ярославца. На фоне переживаний у него появились проблемы со здоровьем. Найти стабильную новую работу Николай так и не смог.

У меня из близких никого не осталось. Детей нет. Я вообще был парализованный. Думали, умру, а я вот выжил. Но здоровье потерял. Николай Гусев