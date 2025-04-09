«Потолок рухнул ночью»: инвалид из Ярославля борется за выживание в разрушенном доме без крыши. Видео

65-летний Николай Гусев из Ярославля уже несколько лет живет в частном доме с обвалившейся крышей. Сил починить кровлю у него нет. Пенсионер — инвалид третьей группы.
«Потолок рухнул ночью два года назад. Хорошо, что он упал на стул, а то меня насмерть бы прибило», — вспоминает Николай.
Мне не пролезть было на крышу, так всю зиму под ней и пролежал.
Николай родился и вырос в Ярославле. Окончил физико-математический техникум и пошел работать на шинный завод.
«10 лет отработал на предприятии. Мне заявку дали на мастера, но работал слесарем. В 1988 году меня сократили. А потом никуда не брали», — поделился своей историей Николай.
Сокращение на заводе стало большим потрясением для ярославца. На фоне переживаний у него появились проблемы со здоровьем. Найти стабильную новую работу Николай так и не смог.
У меня из близких никого не осталось. Детей нет. Я вообще был парализованный. Думали, умру, а я вот выжил. Но здоровье потерял.
Подробнее о том, как Николай умудряется выживать в таких условиях и как он оказался фактически на улице, смотрите в видеосюжете выше.