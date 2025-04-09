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Город «Потолок рухнул ночью»: инвалид из Ярославля борется за выживание в разрушенном доме без крыши. Видео

«Потолок рухнул ночью»: инвалид из Ярославля борется за выживание в разрушенном доме без крыши. Видео

Пенсионер фактически живет под открытым небом

694
3 комментария

Ярославец живет в доме без крыши

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

65-летний Николай Гусев из Ярославля уже несколько лет живет в частном доме с обвалившейся крышей. Сил починить кровлю у него нет. Пенсионер — инвалид третьей группы.

«Потолок рухнул ночью два года назад. Хорошо, что он упал на стул, а то меня насмерть бы прибило», — вспоминает Николай.

<p>Николай Гусев</p><p>Николай Гусев</p>

Мне не пролезть было на крышу, так всю зиму под ней и пролежал.

Николай Гусев

Николай родился и вырос в Ярославле. Окончил физико-математический техникум и пошел работать на шинный завод.

«10 лет отработал на предприятии. Мне заявку дали на мастера, но работал слесарем. В 1988 году меня сократили. А потом никуда не брали», — поделился своей историей Николай.

Сокращение на заводе стало большим потрясением для ярославца. На фоне переживаний у него появились проблемы со здоровьем. Найти стабильную новую работу Николай так и не смог.

<p>Николай Гусев </p><p>Николай Гусев </p>

У меня из близких никого не осталось. Детей нет. Я вообще был парализованный. Думали, умру, а я вот выжил. Но здоровье потерял.

Николай Гусев

Подробнее о том, как Николай умудряется выживать в таких условиях и как он оказался фактически на улице, смотрите в видеосюжете выше.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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Обвалилась крыша Дом Проблема Мэрия Уполномоченный по правам человека
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Комментарии
3
Гость
1 час
Я правильно понимаю, что это вторая попытка вызвать сочувствие к этому лодырю, которого просто за его пещерную лень наказала жизнь? "Окончил физико-математический техникум и пошел работать на шинный завод. «10 лет отработал на предприятии. Мне заявку дали на мастера, но работал слесарем. В 1988 году меня сократили. А потом никуда не брали», — поделился своей историей Николай". То есть мужик 1960 г.р. в 28 лет стал безработным и вполне себе нормально существовал, его ничего не напрягало? То, что его "никуда не брали" - это вообще художественный свист, устраиваться на работу, когда хочется кушать, умудряются даже инвалиды, а этому 37 лет и так нормально жилось? И кто ему теперь доктор?
Гость
56 минут
Судить не берусь, но это баян какой-то.
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