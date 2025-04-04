В Ярославской области нашли противотанковую мину

В Ярославской области заметили противотанковую мину. Ее обнаружили около мусорных баков в поселке Рязанцево в Переславском округе 1 апреля. Для обезвреживания приехали саперы из Ярославля.
«По сообщению о подозрительном предмете, найденном местным жителем на месте складирования твердых бытовых отходов, была направлена группа разминирования ОМОН „Мудрый“ регионального управления Росгвардии. Взрывотехниками спецподразделения установлена противотанковая мина учебная, опасности не представляет», — рассказали 76.RU в пресс-службе ярославского управления Росгвардии.
Фото боеприпаса завирусилось в соцсетях. Судя по кадрам, учебная мина лежала среди мусора.
«Будьте внимательны и осторожны! Сообщайте о подозрительных предметах», — написали в «Переславль Live».
В пятницу, 4 апреля, несколько машин пожарных и реанимобиль съехались к крупному бизнес-центру в Ярославле. Спасатели проводили на территории тренировку.