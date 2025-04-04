НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 742мм 39%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,28
EUR 92,99
Обмеление Волги — хроника
Древние останки в Волге
Грядет снегопад
Афиша концертов на апрель
Список редких имен
В регионы вернется зима
Последствия остановки ГЭС
Первые укусы клещей
Что будет с Домом со штурвалом
Актриса Аронова в Ярославле
Город В Ярославской области нашли противотанковую мину

В Ярославской области нашли противотанковую мину

Публикуем комментарий Росгвардии

1 993
41 комментарий
Мина лежала среди мусора | Источник: «Переславль Live» / TelegramМина лежала среди мусора | Источник: «Переславль Live» / Telegram

Мина лежала среди мусора

Источник:

«Переславль Live» / Telegram

В Ярославской области заметили противотанковую мину. Ее обнаружили около мусорных баков в поселке Рязанцево в Переславском округе 1 апреля. Для обезвреживания приехали саперы из Ярославля.

«По сообщению о подозрительном предмете, найденном местным жителем на месте складирования твердых бытовых отходов, была направлена группа разминирования ОМОН „Мудрый“ регионального управления Росгвардии. Взрывотехниками спецподразделения установлена противотанковая мина учебная, опасности не представляет», — рассказали 76.RU в пресс-службе ярославского управления Росгвардии.

Фото боеприпаса завирусилось в соцсетях. Судя по кадрам, учебная мина лежала среди мусора.

«Будьте внимательны и осторожны! Сообщайте о подозрительных предметах», — написали в «Переславль Live».

В пятницу, 4 апреля, несколько машин пожарных и реанимобиль съехались к крупному бизнес-центру в Ярославле. Спасатели проводили на территории тренировку.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Мина Росгвардия Происшествие Переславль-Залесский Учебная мина
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
41
Гость
6 часов
У нас в школе такие были, учили ставить на дорогах.
Гость
5 часов
В советской школе, на уроках НВП учили пользоваться стрелковым оружием, ручными гранатами и другими боеприпасами. И старшеклассники были готовы к защите Родины. А сейчас что? Большинство избалованные маменькины сыночки, не только за Родину, но и за себя постоять не могут.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление