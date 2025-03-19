Минобороны повышает призывной возраст и снижает число негодных: какие изменения ждут призывников

В последние годы в России вносят различные изменения, касающиеся воинской службы. В основном они касаются призывного возраста, условий для отсрочки и категорий годности. Расскажем о том, как пройдет призыв в 2025 году и какие изменения он принесет.
- Как пройдет призыв
- Врачебная комиссия
- Категории годности
- Кто считается негодным
- Кто может получить отсрочку
- Наказания для уклонистов
Как пройдет призыв
Весенний призыв на срочную службу в России традиционно начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля. О его старте объявляет президент России. В своем указе он также обозначает, какое количество людей призовут. Предельный возраст в 2024 году подняли с 27 до 30 лет.
Во время весеннего призыва в 2025 году, как заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, в России будут шире использовать электронные повестки. Для этого создали единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса.
Электронная повестка ничем не отличается от бумажной. В цифровом документе содержится та же информация, что в традиционном, например — причина вызова и дата, когда приходить в военкомат.
Ее размещают в реестре электронных повесток, который уже запустили в тестовом режиме в Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине. В прошедший осенний призыв основанием для призыва на срочную службу были бумажные повестки.
Врачебная комиссия
Получение повестки еще не означает призыв в армию. Для начала придется пройти медкомиссию. Это обязательная процедура, которая позволяет определить, годен человек к службе или нет по физическому и психическому здоровью.
Для этого молодого человека осматривают:
терапевт;
окулист;
невролог;
психиатр;
хирург;
стоматолог;
дерматовенеролог;
отоларинголог.
Также проводится ряд обследований:
общий анализ крови и мочи;
анализ на наркотики;
анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С;
флюорография (если ее делали в течение последних шести месяцев, повторно проходить обследование не нужно);
электрокардиография (ЭКГ) в состоянии покоя.
В зависимости от полученных результатов призывника могут отправить к другим специалистам или назначить дополнительные анализы.
Для прохождения медкомиссии потребуется ряд документов. При себе нужно иметь паспорт, регистрацию по месту жительства, фотографии 3 × 4, справку о семейном положении, справку с учебы или работы, документы об образовании, а также данные о диагнозах.
Категории годности
После медицинской комиссии призывнику присваивают категорию годности. Всего их пять:
Категория А — годен без ограничений. К ней относят призывников, которые полностью здоровы и могут служить в любых родах войск.
Категория Б — годен с незначительными ограничениями. Призывника могут направить в определенные виды войск, где не требуется высокая физическая подготовка или специфические медицинские показатели.
Категория В — ограниченно годен. Призывник имеет определенные проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему служить в армии в мирное время, но в случае войны его могут призвать.
Категория Г — временно не годен. Призывник имеет временные проблемы со здоровьем, но после выздоровления его могут призвать.
Категория Д — не годен к военной службе. Призывник имеет серьезные проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему служить в армии.
Кто считается негодным
По состоянию здоровья могут вообще освободить от службы в армии. Список болезней довольно обширен. В него входят:
ВИЧ-инфекция;
злокачественные новообразования;
врожденный сифилис;
бронхиальная астма;
регулярные эпилептические приступы;
тяжелые сосудистые заболевания головного мозга;
псориаз;
шизофрения и другие.
Однако Минобороны РФ планирует изменить категории годности для призывников. Согласно документу, для военнообязанного, у которого есть сифилис (первичный, вторичный, а также в определенной скрытой форме), будет определена категория Б-4. Изменить ее предлагают и для граждан с шизофренией (при кратковременных болезненных проявлениях) и невротическими расстройствами, а также с посттравматическими, послеоперационными дефектами костей черепа и гипертонией.
Стоит отметить, что подобные изменения будут касаться только контрактной службы.
Причиной, чтобы остаться на гражданке, может быть не только здоровье. Призывать также не будут:
проходящих или прошедших военную или альтернативную гражданскую службу в Российской Федерации;
тех, кто служил в другом государстве, если это предусмотрено международными договорами России;
кандидатов и докторов наук;
находящихся под следствием, имеющих судимость за совершение тяжкого преступления или отбывающих наказание в виде обязательных или исправительных работ либо в виде ареста, ограничения или лишения свободы;
близких родственников военнослужащих, погибших при исполнении.
Кто может получить отсрочку
Отсрочка — это временное освобождение от призыва в армию. Она предоставляется в некоторых случаях:
если человек учится в школе, получает образование в колледже или в вузе на очном отделении;
если близкий родственник нуждается в уходе, а смотреть за ним, кроме призывника, некому;
если есть минимум два несовершеннолетних ребенка или один, но при условии, что жена на большом сроке беременности вторым малышом;
если потенциальный призывник работает в организациях, которые важны для обеспечения обороны и безопасности страны;
если человек работает в аккредитованных IT-компаниях.
Все условия, из-за которых мужчина может получить отсрочку, перечислены в ст. 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе.
Наказания для уклонистов
Неявка по повестке грозит призывнику серьезными ограничениями. Если не прийти в военкомат через 20 дней, мужчина не сможет:
регистрировать ИП и самозанятость;
регистрировать недвижимость и ставить ее на кадастровый учет;
регистрировать транспорт и управлять им;
брать кредиты и займы.
Кроме того, после размещения повестки его не выпустят за границу, а в случае неявки придется заплатить штраф до 30 тысяч рублей. Если призывника сочтут уклонистом, наказание будет серьезнее:
штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев;
принудительные работы до 2 лет;
арест до 6 месяцев;
лишение свободы до 2 лет.