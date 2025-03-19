НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 748мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,85
EUR 90,83
Примета Кубка Континента
Собака напала на ребенка
Хоккеиста отстранили от игр
Пробки на двух проспектах
Рыбаков унесло на льдине
Массовая авария в Ярославле
На дне Волги показался корабль
Самые оплачиваемые вакансии
Миллиард за роды
Страна и мир Минобороны повышает призывной возраст и снижает число негодных: какие изменения ждут призывников

Минобороны повышает призывной возраст и снижает число негодных: какие изменения ждут призывников

Разбираемся, кого отправят служить весной

4 981
41 комментарий
Призывники станут старше | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU Призывники станут старше | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Призывники станут старше

Источник:

В последние годы в России вносят различные изменения, касающиеся воинской службы. В основном они касаются призывного возраста, условий для отсрочки и категорий годности. Расскажем о том, как пройдет призыв в 2025 году и какие изменения он принесет.

  1. Как пройдет призыв
  2. Врачебная комиссия
  3. Категории годности
  4. Кто считается негодным
  5. Кто может получить отсрочку
  6. Наказания для уклонистов
1

Как пройдет призыв

Весенний призыв на срочную службу в России традиционно начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля. О его старте объявляет президент России. В своем указе он также обозначает, какое количество людей призовут. Предельный возраст в 2024 году подняли с 27 до 30 лет.

Во время весеннего призыва в 2025 году, как заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, в России будут шире использовать электронные повестки. Для этого создали единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса.

Как проходит процесс вручения повестки | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаКак проходит процесс вручения повестки | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Как проходит процесс вручения повестки

Источник:

Электронная повестка ничем не отличается от бумажной. В цифровом документе содержится та же информация, что в традиционном, например — причина вызова и дата, когда приходить в военкомат.

Ее размещают в реестре электронных повесток, который уже запустили в тестовом режиме в Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине. В прошедший осенний призыв основанием для призыва на срочную службу были бумажные повестки.

2

Врачебная комиссия

Получение повестки еще не означает призыв в армию. Для начала придется пройти медкомиссию. Это обязательная процедура, которая позволяет определить, годен человек к службе или нет по физическому и психическому здоровью.

Для этого молодого человека осматривают:

  • терапевт;

  • окулист;

  • невролог;

  • психиатр;

  • хирург;

  • стоматолог;

  • дерматовенеролог;

  • отоларинголог.

Также проводится ряд обследований:

  • общий анализ крови и мочи;

  • анализ на наркотики;

  • анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С;

  • флюорография (если ее делали в течение последних шести месяцев, повторно проходить обследование не нужно);

  • электрокардиография (ЭКГ) в состоянии покоя.

В зависимости от полученных результатов призывника могут отправить к другим специалистам или назначить дополнительные анализы.

Для прохождения медкомиссии потребуется ряд документов. При себе нужно иметь паспорт, регистрацию по месту жительства, фотографии 3 × 4, справку о семейном положении, справку с учебы или работы, документы об образовании, а также данные о диагнозах.

3

Категории годности

После медицинской комиссии призывнику присваивают категорию годности. Всего их пять:

  1. Категория А — годен без ограничений. К ней относят призывников, которые полностью здоровы и могут служить в любых родах войск.

  2. Категория Б — годен с незначительными ограничениями. Призывника могут направить в определенные виды войск, где не требуется высокая физическая подготовка или специфические медицинские показатели.

  3. Категория В — ограниченно годен. Призывник имеет определенные проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему служить в армии в мирное время, но в случае войны его могут призвать.

  4. Категория Г — временно не годен. Призывник имеет временные проблемы со здоровьем, но после выздоровления его могут призвать.

  5. Категория Д — не годен к военной службе. Призывник имеет серьезные проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему служить в армии.

4

Кто считается негодным

По состоянию здоровья могут вообще освободить от службы в армии. Список болезней довольно обширен. В него входят:

  • ВИЧ-инфекция;

  • злокачественные новообразования;

  • врожденный сифилис;

  • бронхиальная астма;

  • регулярные эпилептические приступы;

  • тяжелые сосудистые заболевания головного мозга;

  • псориаз;

  • шизофрения и другие.

Однако Минобороны РФ планирует изменить категории годности для призывников. Согласно документу, для военнообязанного, у которого есть сифилис (первичный, вторичный, а также в определенной скрытой форме), будет определена категория Б-4. Изменить ее предлагают и для граждан с шизофренией (при кратковременных болезненных проявлениях) и невротическими расстройствами, а также с посттравматическими, послеоперационными дефектами костей черепа и гипертонией.

Стоит отметить, что подобные изменения будут касаться только контрактной службы.

Причиной, чтобы остаться на гражданке, может быть не только здоровье. Призывать также не будут:

  • проходящих или прошедших военную или альтернативную гражданскую службу в Российской Федерации;

  • тех, кто служил в другом государстве, если это предусмотрено международными договорами России;

  • кандидатов и докторов наук;

  • находящихся под следствием, имеющих судимость за совершение тяжкого преступления или отбывающих наказание в виде обязательных или исправительных работ либо в виде ареста, ограничения или лишения свободы;

  • близких родственников военнослужащих, погибших при исполнении.

5

Кто может получить отсрочку

Отсрочка — это временное освобождение от призыва в армию. Она предоставляется в некоторых случаях:

  • если человек учится в школе, получает образование в колледже или в вузе на очном отделении;

  • если близкий родственник нуждается в уходе, а смотреть за ним, кроме призывника, некому;

  • если есть минимум два несовершеннолетних ребенка или один, но при условии, что жена на большом сроке беременности вторым малышом;

  • если потенциальный призывник работает в организациях, которые важны для обеспечения обороны и безопасности страны;

  • если человек работает в аккредитованных IT-компаниях.

Все условия, из-за которых мужчина может получить отсрочку, перечислены в ст. 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе.

6

Наказания для уклонистов

Неявка по повестке грозит призывнику серьезными ограничениями. Если не прийти в военкомат через 20 дней, мужчина не сможет:

  • регистрировать ИП и самозанятость;

  • регистрировать недвижимость и ставить ее на кадастровый учет;

  • регистрировать транспорт и управлять им;

  • брать кредиты и займы.

Кроме того, после размещения повестки его не выпустят за границу, а в случае неявки придется заплатить штраф до 30 тысяч рублей. Если призывника сочтут уклонистом, наказание будет серьезнее:

  • штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев;

  • принудительные работы до 2 лет;

  • арест до 6 месяцев;

  • лишение свободы до 2 лет.

ПО ТЕМЕ
Армия Призыв Отсрочка Болезни Минобороны РФ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY10
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
41
Гость
5 февраля, 10:10
По телику каждый день с насмешкой рассказывают как на Украине всех гребут, и больных и старых и молодых, а что у себя тоже самое втихаря проводят, про это только в интернете прочитать можно
Гость
5 февраля, 06:33
Депутаты и чиновники пускай первые.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление