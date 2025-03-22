«Выявлены признаки ухудшения»: в Ярославле закрыли беседку на Волжской набережной. Причина

В Ярославле временно закрыли губернаторскую беседку на Волжской набережной. Об этом рассказал депутат муниципалитета Игорь Пятковский.
По его словам, это связано с состоянием объекта.
«Проведённый сегодня осмотр сооружения подтвердил необходимость его реставрации. Выявлены признаки ухудшения состояния конструкции, требующие немедленного вмешательства. Особенно критично состояние сложных элементов ротонды, подверженных воздействию времени и окружающей среды», — рассказал Игорь Пятковский.
Депутат рассказал, что сейчас власти подсчитывают, сколько денег нужно для реставрации объекта.
«Текущее состояние ротонды требует незамедлительного профессионального вмешательства. На данный момент стоимость работ уточняется в мэрии города Ярославля», — рассказал Игорь Пятковский.
В начале 2025 года мы рассказывали, что губернаторскую беседку планируют отремонтировать. В 2024 году через аукцион нашли фирму, которая должна была разработать проект реконструкции беседки. Стоимость работ составила 1 миллион 783 тысячи рублей. В правительстве региона рассказывали, что окончание проектирования запланировано на конец второго квартала 2025 года.