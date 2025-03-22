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Город «Выявлены признаки ухудшения»: в Ярославле закрыли беседку на Волжской набережной. Причина

«Выявлены признаки ухудшения»: в Ярославле закрыли беседку на Волжской набережной. Причина

Депутат муниципалитета рассказал, что случилось

339
8 комментариев
Беседка на Волжской набережной разрушается | Источник: Игорь ПятковскийБеседка на Волжской набережной разрушается | Источник: Игорь Пятковский

Беседка на Волжской набережной разрушается

Источник:

В Ярославле временно закрыли губернаторскую беседку на Волжской набережной. Об этом рассказал депутат муниципалитета Игорь Пятковский.

По его словам, это связано с состоянием объекта.

«Проведённый сегодня осмотр сооружения подтвердил необходимость его реставрации. Выявлены признаки ухудшения состояния конструкции, требующие немедленного вмешательства. Особенно критично состояние сложных элементов ротонды, подверженных воздействию времени и окружающей среды», — рассказал Игорь Пятковский.

Историческому объекту требуется реставрация | Источник: Игорь ПятковскийИсторическому объекту требуется реставрация | Источник: Игорь Пятковский

Историческому объекту требуется реставрация

Источник:

Депутат рассказал, что сейчас власти подсчитывают, сколько денег нужно для реставрации объекта.

«Текущее состояние ротонды требует незамедлительного профессионального вмешательства. На данный момент стоимость работ уточняется в мэрии города Ярославля», — рассказал Игорь Пятковский.

В начале 2025 года мы рассказывали, что губернаторскую беседку планируют отремонтировать. В 2024 году через аукцион нашли фирму, которая должна была разработать проект реконструкции беседки. Стоимость работ составила 1 миллион 783 тысячи рублей. В правительстве региона рассказывали, что окончание проектирования запланировано на конец второго квартала 2025 года.

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Беседка Набережная Ремонт
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Комментарии
8
Гость
41 минута
Вместо пластиковых и фанерных медведей лучше бы все беседки-ротонды на набережной отремонтировали. Они гораздо интересней для туристов, о которых так "пекутся" власти.
Гость
52 минуты
Беседку ремонтировать и ротонду,которая так же скоро рухнет.,но у нас в приоритете смешные и не эстетические подделки
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