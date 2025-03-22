«Выявлены признаки ухудшения»: в Ярославле закрыли беседку на Волжской набережной. Причина

Беседка на Волжской набережной разрушается Источник: Игорь Пятковский











В Ярославле временно закрыли губернаторскую беседку на Волжской набережной. Об этом рассказал депутат муниципалитета Игорь Пятковский.

По его словам, это связано с состоянием объекта.

«Проведённый сегодня осмотр сооружения подтвердил необходимость его реставрации. Выявлены признаки ухудшения состояния конструкции, требующие немедленного вмешательства. Особенно критично состояние сложных элементов ротонды, подверженных воздействию времени и окружающей среды», — рассказал Игорь Пятковский.

Историческому объекту требуется реставрация Источник: Игорь Пятковский











Депутат рассказал, что сейчас власти подсчитывают, сколько денег нужно для реставрации объекта.

«Текущее состояние ротонды требует незамедлительного профессионального вмешательства. На данный момент стоимость работ уточняется в мэрии города Ярославля», — рассказал Игорь Пятковский.