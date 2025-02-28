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Город Мальчики «Звали на русский манер — Димой»: каково пришлось подросткам из читинских деревень на фронте

«Звали на русский манер — Димой»: каково пришлось подросткам из читинских деревень на фронте

Историями поделились родственники героев Великой Отечественной войны

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2 комментария
Для этих героев война не закончилась в мае 1945 года | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДля этих героев война не закончилась в мае 1945 года | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Для этих героев война не закончилась в мае 1945 года

Источник:

В этом году исполняется 80 лет Победе в Великой Отечественной войне. Несмотря на то что празднования проходят 9 мая, для многих солдат война закончилась только с разгромом Квантунской армии на Восточном фронте. Читинцам не нужно напоминать об этом: среди их предков достаточно тех, кто успел повоевать как против немцев, так и против японцев.

Мы попросили наших читателей поделиться историями о таких родственниках, для которых первым взрослым испытанием в жизни стала самая страшная война в истории.

Вернулся домой только в 1950 году

Дагбаев Дамби Цыремпилович

На войне Дагбаев служил стрелком и автоматчиком | Источник: семейный архивНа войне Дагбаев служил стрелком и автоматчиком | Источник: семейный архив

На войне Дагбаев служил стрелком и автоматчиком

Источник:

Историей Дагбаева Дамби Цыремпиловича с нами поделились его внуки, которые бережно хранят медали в память о своем родственнике. Он родился в семье табунщика 15 апреля 1926 года в селе Ортуй и стал 4-м ребенком: у Дамби уже были старшие сестры и брат, а спустя какое-то время в семье родился еще один мальчик.

До 17 лет юноша помогал родителям по хозяйству и получил 4 класса образования. В июне 1943 года он женился на Чимит-Ханде, с которой его ждало семейное счастье. Но перед этим юноше пришлось пройти страшное испытание войной: 20 ноября того же года его призвали на фронт в должности стрелка. Сослуживцы звали его на русский манер — Димой.

Война для Дамби не закончилась с победой над Германией в мае 1945 года. До сентября он воевал против Японии, за что был награжден медалью, потом, до февраля 1948 года, служил в должности ручного пулеметчика и 20 сентября 1950 года был демобилизован в должности автоматчика.

С войны Дамби вернулся без единого ранения | Источник: семейный архивС войны Дамби вернулся без единого ранения | Источник: семейный архив

С войны Дамби вернулся без единого ранения

Источник:

Молодому человеку также вручили медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», и в течение последующих лет он продолжит получать почетные грамоты, медали, знаки отличия и ордена. Но самой главной наградой оказалось возвращение домой без единого ранения и долгожданная встреча с женой.

Дамби и Чимит-Ханда в сентябре 1950 года устроились на работу в Быркинский сельхозкомбинат, который впоследствии был переименован в военный совхоз № 8. Там он проработал 36 лет — до 1986 года, после чего ушел на заслуженный отдых.

Он также пользовался уважением земляков и своего руководства: Дамби несколько раз избирался депутатом в Быркинский сельсовет, а в 1969 году за многократное выполнение плана и добросовестный труд его наградили путевкой в Москву, на ВДНХ.

Был ранен в легкое, но принял командование

Леонтьев Александр Григорьевич

День рождения Александр отмечает с другим замечательным праздником&nbsp;— Днем Победы | Источник: семейный архивДень рождения Александр отмечает с другим замечательным праздником&nbsp;— Днем Победы | Источник: семейный архив

День рождения Александр отмечает с другим замечательным праздником — Днем Победы

Источник:

Александра рассказала нам о своем тезке, дедушке Леонтьеве Александре Григорьевиче. Будущий младший лейтенант родился в Чиндагатае 9 мая 1922 года — прекрасная дата, значения которой тогда еще никто не знал.

В 1940 году Александру исполнилось 18 лет, и его призвали в армию. В 1942 году он окончил курсы радиотелеграфистов и получил звание старшего сержанта в составе полка связи. В августе того же года его отправили под Москву, где он работал на радиостанции у маршала Василевского и передавал информацию в ставку Верховного Главнокомандования.

В ноябре Александра тяжело ранили, и ему пришлось отправиться в тыл, в ивановский госпиталь. После этого он попал в 21-ю артиллерийскую дивизию прорыва, состоящую практически из одних сибиряков. Вместе с ней Александр воевал под Ленинградом и прошел всю Беларусь, а за освобождение Духовщины дивизии было присвоено звание «Духовщинская».

В районе Витебска, под Сиротиной, Александр получил орден Красной Звезды. Бои тогда шли тяжелые, и, несмотря на военные успехи, многие пехотинцы были убиты или тяжело ранены — как командир их взвода, от которого осталось всего 12 человек. Командование перешло к Александру, который к тому времени уже был ранен в правое легкое. Он принял тяжелое решение — запустить сигнальную ракету и вызвать огонь на себя. Другие части дивизии воспользовались моментом и отогнали врага от линии фронта дальше на запад.

Александр в 2012 году с любимыми внуками | Источник: семейный архивАлександр в 2012 году с любимыми внуками | Источник: семейный архив

Александр в 2012 году с любимыми внуками

Источник:

Александр прошел всю Литву и Латвию, приняв участие в разгроме немецкой группировки в районе Любавы — тогда в окружение попали 23 дивизии противника. После этого дивизию Александра расформировали, а сам он попал в 69-ю минометную бригаду, которая состояла из знаменитых «катюш». Вместе с ней Александр отправился на Восточный фронт и воевал против Квантунской армии в звании младшего лейтенанта.

В 1945 году его отправили в Выборг, где находился 71-й легкий истребительный противотанковый дивизион. Радость Победы для Александра омрачилась из-за тяжелой малярии с осложнением — долгое время он находился на грани жизни и смерти. К счастью, победила жизнь, и после долгого лечения в ленинградском госпитале Александр вернулся домой, в Забайкалье.

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Комментарии
2
Инженер1
31 минута
И все эти старания отданы чубайсятам.
Гость
1 час
264 просмотра! Горячий материал 😂😂😂 Фу, нафига вы в эту стремную тему ввязались?
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