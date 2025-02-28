В Ярославской области завоют сирены и прервется телевещание

В регионе завоют сирены Источник: Максим Бутусов / E1.RU











В Ярославской области 5 марта с 10:40 до 12:00 будут проводить комплексную проверку готовности систем оповещения населения.

— Будет организовано включение средств оповещения и доведение до населения сигнала «Внимание, всем!», — рассказали в правительстве Ярославской области.

То есть жители региона услышат сирены. Помимо этого с 10:43 до 10:48 планируют предупредить ярославцев сообщением: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» по телеканалам. Из-за этого эфиры будут ненадолго прерваны.

— Мероприятие — плановое. Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие, — уточнили власти.

Также в правительстве Ярославской области сообщили, что подобные проверки пройдут одновременно и в других регионах России.