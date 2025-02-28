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Город В Ярославской области завоют сирены и прервется телевещание

В Ярославской области завоют сирены и прервется телевещание

Когда это произойдет и почему

1 177
19 комментариев
В регионе завоют сирены | Источник: Максим Бутусов / E1.RUВ регионе завоют сирены | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

В регионе завоют сирены

Источник:

В Ярославской области 5 марта с 10:40 до 12:00 будут проводить комплексную проверку готовности систем оповещения населения.

— Будет организовано включение средств оповещения и доведение до населения сигнала «Внимание, всем!», — рассказали в правительстве Ярославской области.

То есть жители региона услышат сирены. Помимо этого с 10:43 до 10:48 планируют предупредить ярославцев сообщением: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» по телеканалам. Из-за этого эфиры будут ненадолго прерваны.

— Мероприятие — плановое. Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие, — уточнили власти.

Также в правительстве Ярославской области сообщили, что подобные проверки пройдут одновременно и в других регионах России.

Подобные плановые проверки проводятся регулярно. В последний раз — 2 октября 2024 года.

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Комментарии
19
Гость
44 минуты
Бомбоубежища уже готовы? Куда прятаться при вое сирены?
Гость
45 минут
-----------Я нехочу чтобы мой ребёнок утром просыпался от воя серен
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