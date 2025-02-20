О смерти общественницы сообщил мэр Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RU, мэрия Ярославля











В Ярославле умерла известная общественница Галина Никитина. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

— Не стало Галины Никитиной… Бессменной вдохновительницы Ярославского городского общественного движения «Ярославль-2000». Она на протяжении множества лет занималась озеленением нашего города и мотивировала на это других ярославцев в конкурсе «Ярославль в цвету». Вечная память Галине Трофимовне… Приношу свои соболезнования родным и близким! — написал глава города.