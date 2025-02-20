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Город В Ярославле умерла известная общественница

В Ярославле умерла известная общественница

Об этом сообщил мэр города

388
5 комментариев
О смерти общественницы сообщил мэр | Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RU, мэрия Ярославля О смерти общественницы сообщил мэр | Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RU, мэрия Ярославля

О смерти общественницы сообщил мэр

Источник:

В Ярославле умерла известная общественница Галина Никитина. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

— Не стало Галины Никитиной… Бессменной вдохновительницы Ярославского городского общественного движения «Ярославль-2000». Она на протяжении множества лет занималась озеленением нашего города и мотивировала на это других ярославцев в конкурсе «Ярославль в цвету». Вечная память Галине Трофимовне… Приношу свои соболезнования родным и близким! — написал глава города.

Ярославское городское общественное движение «Ярославль 2000» возникло в 1998 году. Первым Председателем Совета стал экс-мэр города Виктор Волончунас. Движение способствует и помогает жителям Ярославля создавать вокруг себя, в своих дворах, в районах комфортные и экологичные условия для жизни. Именно «Ярославль-2000» ежегодно проводит конкурс «Ярославль в цвету».

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Комментарии
5
Гость
23 минуты
Сейчас всё вырубили и постригли под Чернобыль и у нас и в нищей Костроме в других русских городах пишут в новостях тоже самое, это такой план у гаранта всего происходящего
Гость
10 минут
А мазанова?
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