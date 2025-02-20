В Ярославле умерла известная общественница Галина Никитина. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.
— Не стало Галины Никитиной… Бессменной вдохновительницы Ярославского городского общественного движения «Ярославль-2000». Она на протяжении множества лет занималась озеленением нашего города и мотивировала на это других ярославцев в конкурсе «Ярославль в цвету». Вечная память Галине Трофимовне… Приношу свои соболезнования родным и близким! — написал глава города.
Ярославское городское общественное движение «Ярославль 2000» возникло в 1998 году. Первым Председателем Совета стал экс-мэр города Виктор Волончунас. Движение способствует и помогает жителям Ярославля создавать вокруг себя, в своих дворах, в районах комфортные и экологичные условия для жизни. Именно «Ярославль-2000» ежегодно проводит конкурс «Ярославль в цвету».