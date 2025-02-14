«Я люблю тебя до слёз»: ярославские звезды опубликовали милые посты в День святого Валентина

Как ярославские звезды отметили День влюбленных Источник: gorban_masha / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Елена Летучая / Telegram,











14 февраля, в День святого Валентина, многие блогеры и звезды поделились у себя в соцсетях милыми публикациями, посвященными своим любимым. Не остались в стороне и знаменитости из Ярославля.

В этом материале собрали трогательные поздравления с Днем всех влюбленных.

«Очень романтичное предложение»

Елена Летучая с мужем празднуют девять лет со дня помолвки Источник: Елена Летучая / Telegram

Известная телеведущая Елена Летучая редко делится подробностями своей семейной жизни с бизнесменом Юрием Анашенковым. Обычно всё ограничивается совместными фото с ковровых дорожек или из поездок.

14 февраля телезвезда программы «Ревизорро» (16+) приоткрыла завесу тайны личной жизни и поделилась с подписчиками, как любимый сделал ей предложение руки и сердца.

— С Днем всех влюбленных! Девять лет назад Юра сделал мне очень романтичное предложение, так и идем по жизни влюбленные, — написала в личном Telegram-канале Елена Летучая.

На праздник всех влюбленных Елена Летучая с мужем уехали в мини-отпуск на Кольский полуостров.

— Мы с Юрием уехали на несколько дней на Кольский полуостров. Звучит как что-то очень далекое, но на самом деле всего 2,5 часа лёта от Москвы. Вместе с тем это абсолютно необыкновенная территория, где с мая по август царит полярный день (то есть ночь не наступает совсем), весь декабрь и часть января — полярная ночь с полным отсутствием солнца, а с ноября по март тут можно наблюдать северное сияние, — поделилась в соцсетях телезвезда.

«Люблю до слёз»

Мария Горбань с мужем Источник: gorban_masha / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Звезда сериала «Кухня» (16+) на СТС Мария Горбань выложила милый ролик с мужем Кириллом Зоткиным. Подписала видео коротко:

— Я люблю тебя до слёз.

Последние месяцы актриса находится не в Москве. Горбань еще в декабре 2024 года уехала на зимовку на Шри-Ланку. Со своих каникул Мария Горбань публикует фото в купальнике и смешные ролики с пляжа, зля тех подписчиков, у кого нет возможности вырваться к морю и теплу.

Мария Горбань родилась в Ярославле в паре театрального актера и режиссера Александра Горбань и актрисы ярославского ТЮЗа Ларисы Зибровой, позже семья переехала в Москву. Одной из самых запоминающихся работ в карьере Марии стали сериалы «Кухня» (16+) и «Отель „Элеон“» (18+), где она играла бывшую жену Дмитрия Нагиева Кристину. Помимо съемок в кино, она играет в театре. В 2018 году Мария стала соведущей программы «Орел и решка. Россия» (12+) на телеканале «Пятница!» С недавних пор Горбань открыла свой бренд одежды. Стилист оценила луки актрисы.

День рождения 14 февраля

Дарья Коновалова в детстве Источник: dariakonovalova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

14 февраля свой день рождения празднует известная в мире модель Дарья Коновалова. В этом году знаменитой ярославне исполнилось 37 лет.

— Даша, я люблю тебя и горжусь тобой! — написала модель, опубликовав свое детское фото. — Я чувствую, что в твоей жизни начинается новая глава, и я так взволнована этим. Мне нравится, что ты никогда не сдаешься, как бы тяжело это ни было. Вы через многое прошли, многое оставили позади. Но вы всегда продолжаете идти с любовью, надеждой и верой. С днем ​​рождения!

Также звезда поделилась кадрами с торжества. Судя по видео из личных соцсетей Коноваловой, день рождения она праздновала в ресторане с родными и друзьями. Модель нарядилась в обтягивающее черное платье с открытым декольте. А торт у именинницы был тематический — в форме сердца.

Кадры со дня рождения модели Дарьи Коноваловой Источник: dariakonovalova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дарья Коновалова была замужем за Кириллом Шейхаметовым. В браке у пары родились две дочки. Супруги развелись в 2020 году. За эти пять лет много романов приписывали модели. Однако личную жизнь Коновалова предпочитает не афишировать.

Дарья Коновалова — российская топ-модель, ведущая, актриса. Родом из Ярославля. Была победительницей конкурсов «Мисс Ярославль» (2009) и «Краса России» (2010). Обладательница награды «Лучшая модель года» (2010) от телеканала World Fashion Channel, участница «Топ-100 самых сексуальных женщин планеты» по версии мужского журнала FHM.