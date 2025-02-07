Бесплатное обучение придется отработать: выпускников, которые учились на бюджете, будут трудоустраивать

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Минздрав России предложил ввести обязательное трудоустройство выпускников медицинских вузов в организации, работающие в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Если изменения примут, будущим врачам, которые учились на бюджете, придется в обязательном порядке отработать в клиниках после выпуска.

Ведомство разработало проект поправок в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Цель изменений — повысить эффективность подготовки кадров для системы здравоохранения и улучшить качество их обучения.

— Граждане, завершившие обучение по основным профессиональным образовательным программам медицинского образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляют трудовую деятельность в соответствии с полученной квалификацией в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, после завершения обучения в течение трех лет, — говорится в проекте Минздрава.

Не пойти работать в клиники, принимающие пациентов по ОМС, могут лишь те, кто продолжит обучение в вузе, но после этого отработать всё равно придется.

— В случае неисполнения гражданином обязанности по осуществлению трудовой деятельности в течение установленного срока гражданин выплачивает штраф в двукратном размере расходов федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, осуществленных на обучение гражданина, — отмечается в проекте.