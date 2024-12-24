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Город «Букву „Я“ изготовили сами»: жители нарядной многоэтажки в Ярославле рассказали, как борются за миллион

«Букву „Я“ изготовили сами»: жители нарядной многоэтажки в Ярославле рассказали, как борются за миллион

Подъезд высотки на Суздалке выделяется среди других домов

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8 комментариев

Местные уже прозвали высотку «Ядом»

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На улице Калинина во Фрунзенском районе Ярославля жители необычным образом нарядили подъезд многоэтажки. Огромную букву «Я» и светящиеся фигуры соорудили жители дома № 33.

Они принимают участие в областном конкурсе, где можно выиграть миллион рублей за лучшее украшение дома. Об этом рассказал депутат муниципалитета Ярославля Игорь Пятковский.

— Своими силами и средствами они приняли участие в конкурсе по новогоднему украшению своего дома. Я был приятно удивлен их энтузиазмом и желанием не только создать праздничную атмосферу для себя, но и подарить новогоднее настроение всему микрорайону, — написал Игорь Пятковский у себя на странице.

Интересно, что букву «Я» для 16-этажки жильцы изготовили сами. Как и медведя с секирой, сияющего на козырьке подъезда.

— Идея создания декораций своими руками принадлежала нам, и мы не заказывали их изготовление ни у кого стороннего, — рассказала председатель дома Оксана Кудрявцева.

Для работы ярославцам потребовались: лист фанеры, распечатанный и склеенный из листов формата А4 шаблон, саморезы и проволока.

— Проволочные конструкции мы изготавливали самостоятельно, используя пассатижи. Сергей, житель нашего дома, оказал неоценимую помощь, сварив каркасы. Из покупных материалов были использованы лишь часть гирлянд и неоновая подсветка. Все эти приобретения были оплачены из средств, накопленных советом дома. Сани, олень и елка были предоставлены собственниками жилья в качестве пожертвований, — рассказала Оксана Кудрявцева.

Шары и часть гирлянд жильцам удалось собрать благодаря объявлению. В холле установили коробку, куда каждый мог принести свои украшения. А рождественский венок тоже был сплетен вручную местной жительницей Ольгой.

В случае, если жильцам удастся выиграть миллион, они планируют потратить его на ремонт второй входной группы и холла первого этажа.

О конкурсе на лучшее новогоднее украшение в регионе сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Всего будет четыре категории: заведения общественного питания, магазины и торговые центры, жилые дома (как частные, так и многоквартирные), любые иные здания (офисы, здания сферы услуг и другие). В каждой категории будет три призовых места. Победители получат по миллиону рублей. Мы рассказывали, как принять участие в конкурсе.

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Комментарии
8
Гость
3 часа
Молодцы!!! 😊😊😊
Гость
2 часа
Красиво, но и так понятно, что выиграют свои.
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