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Город подробности В Ярославле создадут аллею имени Ивана Ткаченко. Что планируют сделать

В Ярославле создадут аллею имени Ивана Ткаченко. Что планируют сделать

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11 комментариев

Власти назвали стоимость благоустройства аллеи имени Ивана Ткаченко

Источник:

Стало известно, сколько средств будет выделено на благоустройство аллеи в честь хоккеиста Ивана Ткаченко в Дзержинском районе Ярославля. Этот вопрос обсуждался на заседании комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог 28 января.

— Какая сумма выделена на благоустройство Парка Ивана Ткаченко? — задал вопрос во время заседания областной думы депутат Александр Куташов.

По данным первого заместителя министра строительства Ярославской области Александра Семенов, на объект выделено 51 миллион 173 тысячи 883 рубля. Реализация благоустройства входит в план на 2025 год. Всего за год планируют благоустроить 27 общественных территорий, на это заложено 536 миллионов рублей.

— Из них 322 миллиона — федеральные, 185 миллионов — областные и 28 миллионов — из муниципального бюджета, — сообщил в своем докладе замминистра Александр Семенов.

Благоустройство аллеи имени Ивана Ткаченко будут проводить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проект «Формирование комфортной городской среды» входит в нацпроект «Жилье и городская среда», он направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств и т. д. Жители сами выбирают первоочередность благоустройства территорий путем голосования. Парки благоустроят в 2025 году.

Аллею хотят сделать вдоль улицы Панина у Свято-Тихоновского храма в Дзержинском районе. Как ранее сообщали в мэрии Ярославля, проект предполагает благоустройство пешеходного пространства между храмом и проектируемой стелой Ивана Ткаченко. Также будет проведено озеленение, построена парковка, установлено освещение и размещены на территории парка малые архитектурные формы.

Ранее мы общались с отцом Ивана Ткаченко о создании в Ярославле сквера в честь хоккеиста. Что по этому поводу думает Леонид Ткаченко — в этом материале.

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Комментарии
11
Гость
1 час
Цены запредельные, осваивать будут как всегда доны? развалится до ввода в эксплуатацию или через неделю? а нас кто-то спросил хотим мы этого и в каком виде? наша задача только платить налоги?
Гость
43 минуты
мертвые селебрити являются возобновляемыми источниками легитимности
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