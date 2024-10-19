НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 765мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Пустили самолеты до Москвы
Ярославна на конкурсе красоты
«Заминировали» больницу
Медведев в Ярославле
Вернулся на шоу после травмы
Лазарев шокировал Ярославль
Задержан полковник полиции
Огромная луна
Сколько стоит клюква
Тарифы на свет
Город «Озеленение и пешеходный тротуар»: власти раскрыли подробности благоустройства аллеи имени Ивана Ткаченко

«Озеленение и пешеходный тротуар»: власти раскрыли подробности благоустройства аллеи имени Ивана Ткаченко

Рассказываем, где в Ярославле будет находиться сквер в память о спортсмене

200
2 комментария

Как планируют благоустроить сквер

Ярославские власти раскрыли подробности благоустройства аллеи в честь хоккеиста Ивана Ткаченко. Проект обсуждался на заседании градостроительного совета мэрии Ярославля 18 октября.

Аллею хотят сделать вдоль улицы Панина у Свято-Тихоновского храма в Дзержинском районе.

— Проект предполагает пешеходное пространство между храмом и проектируемой стелой Ивана Ткаченко. Благоустройство включает озеленение, пешеходные тротуары, гостевую парковку, размещение малых архитектурных форм, освещение и устройство ливневой канализации, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Благоустройство аллеи будут проводить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проект «Формирование комфортной городской среды» входит в нацпроект «Жилье и городская среда», он направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств и т. д. Жители сами выбирают первоочередность благоустройства территорий путем голосования. Парки благоустроят в 2025 году.

Ранее мы общались с папой Ивана Ткаченко о создании в Ярославле сквера в честь хоккеиста. Что по этому поводу думает Леонид Ткаченко, — в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Сквер Аллея Иван Ткаченко Благоустройство Мэрия
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
22 минуты
Положите мне плитку тротуарную одноразовую
Гость
11 минут
Светлый парень
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«С каждым днем уехать сложнее»: как россиянка спасалась в США от разрушительного урагана «Милтон»
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: турист из России рассказал, почему не стоит выбирать для отдыха Грузию
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«Это не жизнь, а выживание». Повар детского сада — о том, как работает с зарплатой в 16 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
Турки хотят посадить на пожизненное россиянку, которая бросила младенца в туалете. Почему так жестоко?
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление