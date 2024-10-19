«Озеленение и пешеходный тротуар»: власти раскрыли подробности благоустройства аллеи имени Ивана Ткаченко

Как планируют благоустроить сквер Источник: ХК «Локомотив», Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославские власти раскрыли подробности благоустройства аллеи в честь хоккеиста Ивана Ткаченко. Проект обсуждался на заседании градостроительного совета мэрии Ярославля 18 октября.

Аллею хотят сделать вдоль улицы Панина у Свято-Тихоновского храма в Дзержинском районе.

— Проект предполагает пешеходное пространство между храмом и проектируемой стелой Ивана Ткаченко. Благоустройство включает озеленение, пешеходные тротуары, гостевую парковку, размещение малых архитектурных форм, освещение и устройство ливневой канализации, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Благоустройство аллеи будут проводить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проект «Формирование комфортной городской среды» входит в нацпроект «Жилье и городская среда», он направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств и т. д. Жители сами выбирают первоочередность благоустройства территорий путем голосования. Парки благоустроят в 2025 году.