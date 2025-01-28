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Город Спецоперация на Украине Брали сотни тысяч: в Ярославле омбудсмен выступил против юристов, зарабатывающих на участниках СВО

Брали сотни тысяч: в Ярославле омбудсмен выступил против юристов, зарабатывающих на участниках СВО

А в итоге не помогли

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3 комментария

О проблемах семей участников СВО рассказал омбудсмен

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В Ярославской области юридическая компания нажилась на семье участника специальной военной операции. Об этом рассказал региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

В декабре 2024 года к уполномоченному обратилась жительница Данилова — супруга военнослужащего. Она рассказала, что в начале июля ее муж получил ранение в зоне спецоперации и лежал в госпиталях. После этого нужно было пройти реабилитацию в санатории.

— Для решения этого вопроса военнослужащий обратился за помощью в частную юридическую фирму, в своих рекламных объявлениях обещающую участникам СВО и членам их семей квалифицированное юридическое сопровождение в решении различных вопросов, — рассказали в аппарате омбудсмена.

В фирме военному составили и отправили по разным адресам восемь однотипных заявлений. После этого его проводили в военный госпиталь, который находился совсем рядом, где военного осмотрел врач.

— За эти нехитрые действия «юристы» получили 350 тысяч рублей! Однако вопрос, с которым обратился боец, решен не был, — рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека.

Сергей Бабуркин помог женщине составить претензию компании с отказом от договора и возвращении 340 тысяч рублей.

— Так как выплаченная денежная сумма за «юридические услуги» не соответствует объему и качеству выполненных работ. Если фирма откажется сделать это в добровольном порядке, то заявительнице рекомендовано обратиться в суд. В этом случае ей будет оказано бесплатное юридическое сопровождение, — говорится в сообщении омбудсмена.

Как сообщили в аппарате Сергея Бабуркина, это — не первый подобный случай. Недавно, например, за помощью обращалась дочь без вести пропавшего военного. Она обратилась к юристу, который потребовал 35 тысяч рублей за составление обращения по розыску бойца.

— Тарифы профессиональных адвокатов в Ярославской области существенно ниже: устная консультация — 1000 рублей, письменная — 2000 рублей, составление документов — от 3000 до 10000 рублей в зависимости от сложности. Кроме того, адвокаты входят в систему бесплатной юридической помощи, установленную федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в рамках которой участникам СВО и их родственникам могут даваться устные консультации и производиться составление документов по часто встречающимся вопросам, — пояснили в аппарате омбудсмена.

Как решать проблему?

Сергей Бабуркин придумал, как оградить семьи военных от недобросовестных юристов. Он предложил запретить лицам и организациям, не входящим в систему оказания бесплатной юридической помощи, в которую входят адвокаты, члены Ассоциации юристов России, юридические клиники, оказывать юридическую помощь участникам СВО и членам их семей. Он считает, что такую меру нужно закрепить законодательно.

— Уполномоченный также считает необходимым включить в перечень бесплатной юридической помощи для этой категории граждан представительство адвокатами их интересов в суде. Просьбу о поддержке инициативы Сергей Бабуркин направил в региональное управление юстиции, в адвокатскую палату Ярославской области, в региональный филиал фонда «Защитники Отечества», — пояснили в аппарате омбудсмена.

После этого рассматривать вопрос будет уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

ПО ТЕМЕ
Омбудсмен Участник СВО Военные
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Комментарии
4
Инженер1
24 минуты
Бесплатные адвокаты отнюдь не бесплатны. Если вы проиграете дело, то заплатите этому адвокату вы, в порядке регрессивного требования.
Гость
19 минут
А за мошенничество в крупном размере этих юристов упаковать реально?
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