Небо над Ярославлем окрасилось в огненный. Любуемся кадрами сказочного рассвета

Над городом нависли разноцветные облака Источник: читатели 76.RU











Рано утром 22 января жители Ярославля стали свидетелями редкого для нашего региона завораживающего природного явления: небо над городом, словно холст, окрасилось в яркие оттенки оранжевого и малинового.

Это зрелище застало людей в разных уголках города, кто-то спешил на работу или учебу, кто-то любовался из окон домов или офисов. Читатели 76.RU прислали десятки красочных кадров. Давайте вместе любоваться эффектным рассветом.

Небо окрасилось в огненный цвет Источник: читательница 76.RU Полина











Красота! Источник: читательница 76.RU Ира

Город озарил огненный закат Источник: читатель 76.RU Никита

До рассвета жители города заметили в небе световые столбы. Как уточнили специалисты ярославского ЦГМС, такое явление могло возникнуть из-за резкого спада температуры воздуха.

— Подобные явления как малиновый закат и столбы света могут возникать при ясной морозной погоде, — объяснили в беседе с 76.RU в ярославском ЦГМС.

Световые столбы возникают исключительно в мороз и в темное время суток. Это лишь оптический эффект, который происходит при отражении лучей света от мельчайших кристаллов замерзшей воды в воздухе.

Волшебно! Источник: читательница 76.RU Миша











Будто кадр из фильма Источник: читательница 76.RU Любовь











Розовый рассвет на Московском проспекте Источник: читатель 76.RU

Поездка в автобусе мгновенно преобразилась Источник: читатель 76.RU Никита

Потрясающий вид Источник: читательница 76.RU Людмила











Малиновый закат отражается в окнах ЖК Источник: читатель 76.RU









