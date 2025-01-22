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Город фоторепортаж Небо над Ярославлем окрасилось в огненный. Любуемся кадрами сказочного рассвета

Небо над Ярославлем окрасилось в огненный. Любуемся кадрами сказочного рассвета

Показываем фото от читателей

145
1 комментарий

Над городом нависли разноцветные облака

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Рано утром 22 января жители Ярославля стали свидетелями редкого для нашего региона завораживающего природного явления: небо над городом, словно холст, окрасилось в яркие оттенки оранжевого и малинового.

Это зрелище застало людей в разных уголках города, кто-то спешил на работу или учебу, кто-то любовался из окон домов или офисов. Читатели 76.RU прислали десятки красочных кадров. Давайте вместе любоваться эффектным рассветом.

Небо окрасилось в огненный цвет

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Красота!

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Город озарил огненный закат

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До рассвета жители города заметили в небе световые столбы. Как уточнили специалисты ярославского ЦГМС, такое явление могло возникнуть из-за резкого спада температуры воздуха.

— Подобные явления как малиновый закат и столбы света могут возникать при ясной морозной погоде, — объяснили в беседе с 76.RU в ярославском ЦГМС.

Световые столбы возникают исключительно в мороз и в темное время суток. Это лишь оптический эффект, который происходит при отражении лучей света от мельчайших кристаллов замерзшей воды в воздухе.

Волшебно!

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Будто кадр из фильма

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Розовый рассвет на Московском проспекте

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Поездка в автобусе мгновенно преобразилась

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Потрясающий вид

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Малиновый закат отражается в окнах ЖК

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А вы застали это небо?

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Световые столбы Малиновый закат Небо Рассвет Природа Погода
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Вау как красиво когда парниковую плёнку снимают с неба 😇 но холодно 🥶
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