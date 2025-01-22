Небо над Ярославлем окрасилось в огненный. Любуемся кадрами сказочного рассвета

Рано утром 22 января жители Ярославля стали свидетелями редкого для нашего региона завораживающего природного явления: небо над городом, словно холст, окрасилось в яркие оттенки оранжевого и малинового.
Это зрелище застало людей в разных уголках города, кто-то спешил на работу или учебу, кто-то любовался из окон домов или офисов. Читатели 76.RU прислали десятки красочных кадров. Давайте вместе любоваться эффектным рассветом.
До рассвета жители города заметили в небе световые столбы. Как уточнили специалисты ярославского ЦГМС, такое явление могло возникнуть из-за резкого спада температуры воздуха.
— Подобные явления как малиновый закат и столбы света могут возникать при ясной морозной погоде, — объяснили в беседе с 76.RU в ярославском ЦГМС.
Световые столбы возникают исключительно в мороз и в темное время суток. Это лишь оптический эффект, который происходит при отражении лучей света от мельчайших кристаллов замерзшей воды в воздухе.