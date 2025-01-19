Ярославцев предупредили о резком изменении погоды

В ближайшие часы 19 января в Ярославской области ухудшится погода. По прогнозу специалистов усилятся порывы ветра, местами ожидается гололед. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности.
— Усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15 м/с, в отдельных районах гололед ожидаются на территории Ярославской области с 18 часов 19 января до 18 часов 20 января, — пояснили в Министерстве. — В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб: 112.
По данным специалистов центра «Фобос», в ночь на 20 января в Ярославле ожидается небольшой снег, температура воздуха будет держаться в пределах от 0 до +2 °С.
Погода на неделю:
в понедельник, 20 января, днем ожидается переменная облачность, -1… -3 °С, ветер северо-западный, сильный, порывы до 13 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы;
во вторник, 21 января, в течение суток на фоне повышенного давления прогнозируется малооблачная погода. Температура ночью и днем -8… -10 °С, ветер северо-западный, умеренный;
в среду, 22 января, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Ночью -8… -10 °С, днем -5… -7 °С, ветер юго-восточный, сильный, порывы до 14 м/с;
в четверг, 23 января, ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман; ночью -2… -4 °С, днем -1… +1 °С, ветер юго-западный, умеренный;
в пятницу, 24 января, в течение суток будет переменная облачность. Температура ночью -2… -4 °С, днем 0… -2 °С, ветер южный, умеренный.
в субботу, 25 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ночью -2… 4 °С, днем 0… -2 °С, ветер южный, умеренный.