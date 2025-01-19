Ярославцев предупредили о резком изменении погоды

Прогноз погоды в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В ближайшие часы 19 января в Ярославской области ухудшится погода. По прогнозу специалистов усилятся порывы ветра, местами ожидается гололед. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности.

— Усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15 м/с, в отдельных районах гололед ожидаются на территории Ярославской области с 18 часов 19 января до 18 часов 20 января, — пояснили в Министерстве. — В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб: 112.

По данным специалистов центра «Фобос», в ночь на 20 января в Ярославле ожидается небольшой снег, температура воздуха будет держаться в пределах от 0 до +2 °С.

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