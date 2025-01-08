Шоу, концерты, игры: куда сходить в Ярославле 8 января — афиша

Новогодние каникулы подошли к концу. Мы надеемся, что вы успели отдохнуть и провели это время с удовольствием! Предлагаем посмотреть афишу городских мероприятий на последний день праздников.
Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское ш., 1)
11:00 — епархиальная елка «Спасите Снегурочку». Стоимость: 500 рублей — детский билет, 200 рублей — взрослый. (0+)
Парк «Нефтяник» (ул. Павлова)
11:00 — интерактивная программа «Мороз потехам не помеха!». Вас ждут народные игры и забавы на свежем воздухе. (0+)
Парк «Юбилейный» (ул. Чкалова — ул. Щапова)
12:00 — танцевальная программа «Незамерзайка». Вас ждут новогодние забавы, игры и танцевальные конкурсы. (0+)
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
13:30 — «Новогодний серпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
15:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24а, малый зал)
18:00 — новогоднее камерное представление — музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы». Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
Советская площадь
19:00 — новогодняя праздничная программа «Главный каток Золотого кольца России». (6+)
Частное учреждение культуры Ярославской области «Музей им. В. Ю. Орлова» (Волжская набережная, 15)
12:00 — программа «Щелкунчик и фарфоровая елка». Продолжительность — 1,5 часа.
Билет на 1 ребенка — 800 рублей, билет «ребенок + взрослый» — 1000 рублей. (0+)