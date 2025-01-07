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Город подробности «Старая валяется в снегу»: популярный гипермаркет под Ярославлем сменил вывеску. Почему

«Старая валяется в снегу»: популярный гипермаркет под Ярославлем сменил вывеску. Почему

Рассказываем, что стало причиной изменения логотипа

1 639
19 комментариев

Почему «Леруа Мерлен» стал «Леманой ПРО»

Источник:

Популярный строительный гипермаркет под Ярославлем сменил вывеску. Днем 7 января проходившие мимо жители города заметили, что у магазина в поселке Нагорный на Дорожной улице изменился логотип.

— Старая вывеска валяется в снегу. «Леруа Мерлен» стал «Леманой ПРО», — рассказал читатель 76.RU.

Теперь магазин работает под другим брендом

Источник:

Замена вывески — следствие перехода под новый бренд. Еще в 2024 году представители сети магазинов «Леруа Мерлен» заявили, что бизнес уходит из России, а гипермаркеты сменят название на «Лемана ПРО». Первый магазин переименовали в подмосковных Мытищах в середине августа, но новое наименование начало появляться в рекламных материалах сети еще раньше.

«Лемана Про» работает на базе «Леруа Мерлен» в поселке Красный Бор в Заволжском районе и ТРЦ «Ярославский Вернисаж» в поселке Нагорный в Ярославском районе.

Ранее мы рассказывали, кто владел российским бизнесом «Леруа Мерлена», сколько денег на этом зарабатывали и что изменилось в популярных строительных магазинах после смены названия.

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Лемана Про Леруа Мерлен Смена названия Гипермаркет
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Комментарии
19
Гость
2 часа
Будем как косоглазые радоваться великому кормчему и запад забудем. Радость то какая.
Гость
1 час
Не так давно, продавалась вкусная водка Путинка. Куда подевалась, одному Богу известно. Но мы то, помним!😂😂😂
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