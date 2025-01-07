«Старая валяется в снегу»: популярный гипермаркет под Ярославлем сменил вывеску. Почему

Почему «Леруа Мерлен» стал «Леманой ПРО» Источник: читатель 76.RU











Популярный строительный гипермаркет под Ярославлем сменил вывеску. Днем 7 января проходившие мимо жители города заметили, что у магазина в поселке Нагорный на Дорожной улице изменился логотип.

— Старая вывеска валяется в снегу. «Леруа Мерлен» стал «Леманой ПРО», — рассказал читатель 76.RU.

Теперь магазин работает под другим брендом Источник: читатель 76.RU











Замена вывески — следствие перехода под новый бренд. Еще в 2024 году представители сети магазинов «Леруа Мерлен» заявили, что бизнес уходит из России, а гипермаркеты сменят название на «Лемана ПРО». Первый магазин переименовали в подмосковных Мытищах в середине августа, но новое наименование начало появляться в рекламных материалах сети еще раньше.

«Лемана Про» работает на базе «Леруа Мерлен» в поселке Красный Бор в Заволжском районе и ТРЦ «Ярославский Вернисаж» в поселке Нагорный в Ярославском районе.