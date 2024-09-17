«Придется всё искать заново»: как изменился «Леруа Мерлен» после ухода французов

Новый бренд пока соседствует в магазинах со старыми вывесками Источник: Кирилл Поверинов











Магазины «Леруа Мерлен» в Ярославле уже несколько месяцев как работают под новым брендом «Лемана ПРО». Хотя старые вывески еще висят на торговых павильонах, новые логотипы встречают покупателей и на брендированных «Газелях», и в самих магазинах.

Наши коллеги из NGS.RU решил собрать мнения покупателей о том, что изменилось с переходом под новый бренд. Подробнее — в материале ниже.

«Лемана Про» работает на базе «Леруа Мерлен» в поселке Красный Бор в Заволжском районе и ТРЦ «Ярославский Вернисаж» в поселке Нагорный в Ярославском районе.

Кто такие Леруа с Мерленом?

Сеть «Леруа Мерлен» началась во французском Па-де-Кале с маленького магазина, где продавались остатки амуниции и оборудования, которые американская армия не стала увозить после окончания Первой мировой войны. Основателя магазина звали Адольф Леруа. В 1920-х годах его сын женился на девушке Розе Мерлен, после чего они совместно занялись бизнесом.

Первый магазин сети в Новосибирске сразу после открытия Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В 1981 году сеть из более чем 30 магазинов купила французская семья Мюлье (создатели сети «Ашан»). С тех пор «Леруа Мерлен» развивается как часть бизнеса этой непубличной (акций нет на бирже) группы, куда входят также спортивная сеть Decathlon и магазины одежды Kiabi и другие.

В Россию «Леруа Мерлен» пришел вместе с «Ашаном». Первый магазин появился в России в 2004-м. В целом по стране их 112.

Что такое «Лемана ПРО» и кому принадлежат магазины сейчас

В 2023 году французы объявили, что передают управление магазинами российскому менеджменту. В 2024 году бренд заявил, что уходит из России, а магазины сменят название на «Лемана ПРО». Первый гипермаркет был переименован в подмосковных Мытищах в середине августа, но новое наименование начало появляться в рекламных материалах сети еще раньше.

Сейчас щиты с новым логотипом встречают покупателей уже на парковке, а в «2ГИС» все магазины названы «Лемана ПРО», хотя система показывает их и по поисковому запросу «Леруа Мерлен».

Отдел спецодежды в гипермаркете на Фабричной Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Российским бизнесом «Леруа Мерлена» с 2004 года управляло ООО «Ле Монлид». В карточке компании сервиса «Контур.Фокус» есть данные о финансовых результатах только до 2021 года: тогда компания заработала 35,5 миллиарда рублей чистой прибыли при 465,6 миллиарда рублей выручки. В 2022 и 2023 годах французы заработали в России, скорее всего, еще больше, поскольку один из наиболее крупных конкурентов сети — немецкая ОBI — прекратила деятельность в нашей стране еще весной 2022 года.

По данным агентства AFP, в отчете французской компании годовая выручка в 2023 году составила уже свыше 6 миллиардов евро или около 600 миллиардов рублей. Это равно пятой части от общего объема консолидированных продаж группы компаний. Чистая прибыль в России превысила 1,1 миллиарда евро (более 100 миллиардов рублей).

Раздел скобяных изделий в гипермаркете Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Кто же заработал эти деньги? На самом деле сама французская компания: до конца прошлого года она владела 100% долей в «Ле Монлид» через АО «Бриколаж Инвестиссман Франс» и АО «Бриколаж Инвестиссман Бенелюкс». С первого декабря единственным собственником компании стало «Коммандитное товарищество Сенари Холдинг ЛП» (зарегистрировано в ОАЭ), владельцы которого неизвестны. Можно предположить, что ими может оказаться всё та же французская семья Мюлье.

Что происходит в магазинах сейчас

Со сменой названия меньше покупателей в гипермаркетах явно не стало. Даже в будни здесь можно обнаружить заполненную более чем наполовину парковку и очереди на кассах. Люди так же выбирают стройматериалы, прицениваются к сантехнике, ищут нужные им хозяйственные мелочи.

Буквы «ПРО» в новом названии призваны подчеркнуть отношение к покупателю Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Из разговоров покупателей и с покупателями можно составить впечатление, что в магазинах стало хуже с сервисом. Изменения, по словам тех, кто их почувствовал, стали заметны именно в этом году, хотя претензии были и раньше. Покупатель, который представился Михаилом, например, говорит, что не смог найти привычного электроинструмента европейской марки.

Участники программы лояльности «Леруа Мерлен» столкнулись с неожиданной проблемой — в обновленном приложении (которое сейчас тоже называется «Лемана ПРО») исчезла история покупок в «Леруа Мерлен».

— Это было довольно удобно: если мне нужна была краска, которую я уже покупала три года назад, можно было просто посмотреть в историю покупок и попробовать заказать такую же. Сейчас придется всё искать заново, — говорит «покупатель со стажем» Светлана.

В отделе клеевых смесей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Покупатель Сергей Иванович пожаловался на то, что в магазине не оказалось в наличии товаров, которые он привычно заказывал на сайте. Пришлось ехать в другие гипермаркеты, чтобы попытаться найти нужные.

Еще один покупатель посетовал на то, что ему пришлось самому искать нужные светильники — те, что предложили специалисты в торговом зале, показались подозрительно дорогими. Товар был в магазине, но консультант, как оказалось, просто не знала о его существовании. Хотя искренне желала помочь.

Удивила и картина у касс. Обычно терминалы самообслуживания предназначены для покупателей с небольшим объемом товаров, но сейчас всё изменилось. Те, кто хочет приобрести сразу с десяток мешков цемента или другой подобный товар, вынуждены брать специальные грузовые телеги, с которыми в зоне самообслуживания просто не развернуться. Раньше покупателей здесь пытались перенаправлять сотрудники, сейчас же ощущение такое, что процесс пущен на самотек.

Очередь к кассам самообслуживания Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В отзывах на 2ГИС чаще, чем раньше, стали появляться жалобы на проблемы с доставкой и замерами, которые нужны при заказе, например, окон или дверей. Как можно понять из ответов представителя компаний, эти функции отдали на аутсорсинг, и нанятые сетью подрядчики просто не всегда качественно (по мнению критиков) выполняют взятые на себя функции.

При этом даже недовольные признают, что магазина, который бы предлагал сервис и выбор явно лучше, они пока не нашли. А те, у кого в принципе нет большого опыта покупок в «Леруа Мерлен», как правило, всем довольны, отмечая прежде всего большой выбор.

Есть и те, кто заметил изменения к лучшему. Юлия, например, говорит, что именно после переименования в гипермаркетах стало возможным оплатить покупки по QR-коду, а не только картой или наличными.

Собственные марки

Как у любой крупной сети, у «Леруа Мерлен» был большой набор собственных брендов (Artens, Dexter, Dexell и т. д. — всего 16 наименований). Собственные марки позволяют не зависеть от владельцев больших брендов: заказы на изготовление товаров под собственной маркой всегда можно разместить там, где это удобнее всего логистически. Все эти бренды пока присутствуют в магазинах «Лемана ПРО», хотя поставки каких-то отдельных наименований могли быть прекращены или сокращена их номенклатура.

Обувь под собственной маркой компании Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Тем не менее присутствие в сети такого широкого спектра товаров компании, которая вроде бы не имеет к этой сети больше никакого отношения, не может не вызывать ощущения, что вся эта история с заменой названия — не больше чем камуфляж. Понимая это, в «Лемана ПРО» уже заявили, что намерены полностью заменить все французские собственные марки собственными российскими.

Пять таких брендов якобы уже зарегистрированы, и первые товары должны начать выпускать под ними уже в конце этого года. Так что покупателям придется учить новые названия. Хорошая новость в том, что их будет всего пять вместо имеющихся сейчас шестнадцати.

Что с конкуренцией

«Лемана ПРО» занимает на рынке если не доминирующие, то лидирующие позиции. Многие выбирают магазины за разнообразие ассортимента, возможность приобрести разные товары — от стройматериалов до цветов и элементов уюта, в одном месте.

Зона кухонной мебели в гипермаркете «Лемана ПРО» Источник: Стас Соколов / NGS.RU









