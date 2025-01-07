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Город проблема «Три раза голову разбил»: под Ярославлем инвалид соорудил подъемник, чтобы добираться домой. Видео

«Три раза голову разбил»: под Ярославлем инвалид соорудил подъемник, чтобы добираться домой. Видео

Александр Бодров пожаловался на отсутствие условий для маломобильных людей

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20 комментариев

Александр пытается достучаться до властей но тщетно

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По социальным сетям в Ярославской области 6 января разлетелось видео: на записи мужчина из инвалидной коляски в импровизированном подъемнике добирается до третьего этажа дома. По сути: в тканевом кресле, закрепленным за трос. Этот мужчина — 51-летний Александр Бодров. Он живет в деревне Кузнечиха Ярославского района.

— Я на инвалидности 22 года. В 2002 году был полностью парализован, шесть месяцев лежал в областной больнице Ярославля, — рассказал Александр. — Перелом шейного [отдела] позвоночника.

Александр рассказал, что подъемник соорудил себе сам. По его словам, в деревне лишь в нескольких местах есть пандусы. У него в доме — нет. А добираться до квартиры на третьем этаже каким-то образом нужно.

— Я поднимаюсь так домой и спускаюсь гулять. Раньше справлялся с божьей помощью. Три раза разбил голову, молчал. Но терпение кончилось, — рассказал Александр. — Пандусы в деревне у администрации есть, но там подобие, смех. Пандусы есть только на почте и кузнечихинской амбулатории.

Александр решил придать свою проблему огласке

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Так выглядят пандусы у местной администрации

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После того, как Александр опубликовал обращение к властям в социальных сетях, историей заинтересовалась прокуратура Ярославского района.

— Прокуратура организовала проверку по материалам средств массовой информации и социальных сетей о нарушении законодательства о доступной среде в поселке Кузнечиха. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о социальной защите инвалидов, включая вопросы доступности для маломобильных граждан объектов жилого фонда и социальной инфраструктуры, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

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Комментарии
20
Гость
1 час
в этом сюжете вся россия, весь русский мир триллионы и миллиарды на все что хочешь, только не на человеческую жизнь
Гость
53 минуты
Менеджеры из ЗАО РПЦ могли бы помочь .
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