«Три раза голову разбил»: под Ярославлем инвалид соорудил подъемник, чтобы добираться домой. Видео

Александр пытается достучаться до властей но тщетно Источник: Александр Бодров











По социальным сетям в Ярославской области 6 января разлетелось видео: на записи мужчина из инвалидной коляски в импровизированном подъемнике добирается до третьего этажа дома. По сути: в тканевом кресле, закрепленным за трос. Этот мужчина — 51-летний Александр Бодров. Он живет в деревне Кузнечиха Ярославского района.

— Я на инвалидности 22 года. В 2002 году был полностью парализован, шесть месяцев лежал в областной больнице Ярославля, — рассказал Александр. — Перелом шейного [отдела] позвоночника.

Александр рассказал, что подъемник соорудил себе сам. По его словам, в деревне лишь в нескольких местах есть пандусы. У него в доме — нет. А добираться до квартиры на третьем этаже каким-то образом нужно.

— Я поднимаюсь так домой и спускаюсь гулять. Раньше справлялся с божьей помощью. Три раза разбил голову, молчал. Но терпение кончилось, — рассказал Александр. — Пандусы в деревне у администрации есть, но там подобие, смех. Пандусы есть только на почте и кузнечихинской амбулатории.

Александр решил придать свою проблему огласке Источник: Александр Бодров

Так выглядят пандусы у местной администрации Источник: Александр Бодров











После того, как Александр опубликовал обращение к властям в социальных сетях, историей заинтересовалась прокуратура Ярославского района.