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Город Сближение Луны и Венеры в небе над Ярославлем: сколько продлится явление

Сближение Луны и Венеры в небе над Ярославлем: сколько продлится явление

Поговорили об астрономическом событии с преподавателем ЯрГУ

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1 комментарий

В ночь на 4 января произошло сближение Луны и Венеры

Источник:

В ночь на 4 января ярославцы видели интересное астрономическое событие. Над тонким серпом растущей Луны в небе горела яркая точка — планета Венера. Ученые называют такое явление сближением астрономических тел.

— Расстояние между объектами составляло около 2 градусов дуги. Сейчас Луна с Венерой уже разошлись, — рассказал преподаватель физико-технического факультета ЯрГУ. Николай Фомичев.

При этом он отметил, что в январе будет возможность наблюдать сближение Луны с другими планетами.

— Вечером 4 января около 20:50 теневая сторона Луны закроет собой планету Сатурн, а 10 января вечером Луна будет находиться рядом с самой крупной планетой Солнечной системы — Юпитером. Расстояние составит около 5 градусов дуги, — пояснил Николай Фомичев.

Помешать понаблюдать за этими явлениями может только погода. В ночь с 4 на 5 января синоптики прогнозируют облачность. Какой будет погода в последующие дни, станет понятно чуть позже.

Напомним, также на 4 января пришелся пик метеорного потока Квадрантиды. Количество падающих звезд в этот период достигает 120 метеоров в час. Кроме того, 4 января Земля находилась в самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Но понаблюдать за этими событиями опять же ярославцам помешала облачная погода.

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Астрономия Сближение Венеры с Луной
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Комментарии
1
Гость
16 минут
Да вранье это все , бабушкины сказки вообще-то идет пост и как всегда на Рождество луна показывает и напоминает о Рождестве
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