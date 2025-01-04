Сближение Луны и Венеры в небе над Ярославлем: сколько продлится явление

В ночь на 4 января произошло сближение Луны и Венеры Источник: Елена Илюхина











В ночь на 4 января ярославцы видели интересное астрономическое событие. Над тонким серпом растущей Луны в небе горела яркая точка — планета Венера. Ученые называют такое явление сближением астрономических тел.

— Расстояние между объектами составляло около 2 градусов дуги. Сейчас Луна с Венерой уже разошлись, — рассказал преподаватель физико-технического факультета ЯрГУ. Николай Фомичев.

При этом он отметил, что в январе будет возможность наблюдать сближение Луны с другими планетами.

— Вечером 4 января около 20:50 теневая сторона Луны закроет собой планету Сатурн, а 10 января вечером Луна будет находиться рядом с самой крупной планетой Солнечной системы — Юпитером. Расстояние составит около 5 градусов дуги, — пояснил Николай Фомичев.

Помешать понаблюдать за этими явлениями может только погода. В ночь с 4 на 5 января синоптики прогнозируют облачность. Какой будет погода в последующие дни, станет понятно чуть позже.