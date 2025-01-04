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Страна и мир 4 января над Землей взойдет самое большое Солнце года

4 января над Землей взойдет самое большое Солнце года

А также будет пик метеорного потока Квадрантиды и покрытие Сатурна Луной

817
2 комментария

4 января Земля максимально приблизится к Солнцу

Источник:

4 января над Землей взойдет самое большое Солнце года.

— В этот день Земля будет находиться в перигелии своей орбиты, — пояснили в ярославском планетарии.

Это означает, что Земля пройдет самую близкую к Солнцу точку своей орбиты.

Среднее расстояние между Землей и Солнцем составляет 149,6 миллиона километров. Это расстояние назвали астрономической единицей. Но в разное время Земля то приближается, то удаляется от Солнца. Минимальное расстояние между небесными объектами в перигелии — 147,1 миллиона километров. Максимальное (эта точка называется афелий) — 152,1 миллиона километров. Афелий ожидается в 5 июля 2025 года.

Кроме того, 4 января — максимум действия метеорного потока Квадрантиды. Они активны с 12 декабря по 12 января. В период максимума (в ночь на 4 и 5 января) в небе можно наблюдать до 120 метеоров в час.

Также 4 января произойдет так называемое покрытие Сатурна Луной — явление, когда Луна закроет собой планету.

— Покрытие произойдет низко над горизонтом. Начало явления — в 20:47 по московскому времени, — добавили в ярославском планетарии.

Правда, жители Центральной России, скорее всего, не увидят все эти яркие явления, так как на большей территории региона 4 и 5 января синоптики прогнозируют облачную погоду.

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Перигелий Квадрантиды Астрономия Погода
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Комментарии
2
Гость
1 час
Солнце к нам не заглядывает уже давно небо чёрное как и дела наши
Гость
1 час
На мой день рождения )
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