Готовьтесь к температурным качелям! Какой будет погода в Новый год в Ярославской области

— Далее вот этот период похолодания, ночью 1 января, с запада начнет наступать очередная теплая волна, и температура будет расти. К утру в Москве потеплеет до 0… +2 градусов, по области примерно тоже в этих пределах — до 0… +3 градусов, — пояснил синоптик Александр Ильин. — Днем температура вырастет, и практически на большей части Центрального федерального округа будут наблюдаться положительные температуры, за исключением самых северных районов Костромской и Ярославской областей. Там температура будет находиться в пределах от -1 до -3 градусов.