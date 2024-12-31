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Город Готовьтесь к температурным качелям! Какой будет погода в Новый год в Ярославской области

Готовьтесь к температурным качелям! Какой будет погода в Новый год в Ярославской области

Подробный прогноз

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Какой будет погода в новогоднюю ночь

Источник:

Ярославцев предупредили о погоде 31 декабря. Местами в регионе ожидается мокрый снег, в отдельных районах — метель.

— Ветер юго-западный, западный, 7–12 м/с, ночью местами порывы 15–17 м/с, — добавили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Ранее своим прогнозом на 31 декабря с 76.RU поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

— 31 декабря начнется похолодание. Где-то к полуночи в Москве температура понизится до -2… -4 градусов, по области — до -2… -7 градусов, — отметил синоптик.

В новогоднюю ночь также ожидается снег. Правда, к утру 1 января он прекратится.

— Далее вот этот период похолодания, ночью 1 января, с запада начнет наступать очередная теплая волна, и температура будет расти. К утру в Москве потеплеет до 0… +2 градусов, по области примерно тоже в этих пределах — до 0… +3 градусов, — пояснил синоптик Александр Ильин. — Днем температура вырастет, и практически на большей части Центрального федерального округа будут наблюдаться положительные температуры, за исключением самых северных районов Костромской и Ярославской областей. Там температура будет находиться в пределах от -1 до -3 градусов.

Прогноз по дням

  • Ночью 31 декабря ожидается ясная погода, температура -3… -5°. Атмосферное давление в пределах нормы;

  • днем 1 января переменная облачность, небольшой снег, сильный туман, -3… -5°, ветер южный, умеренный. Давление немного ниже нормы;

  • 2 января в течение суток на фоне низкого атмосферного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью и днем +1… +3°, ветер западный, сильный, порывы до 17 м/с;

  • 3 января в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность; ночью и днем -5… -7°, ветер слабый.

  • 4 января ожидается переменная облачность, небольшой снег; ночью -8… -10°, днем -6… -8°, ветер слабый.

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