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Город Новый год — 2025 Куда сходить в Ярославле 31 декабря — афиша развлечений

Куда сходить в Ярославле 31 декабря — афиша развлечений

Публикуем обзор городских активностей

275
2 комментария

Публикуем, чем заняться в Ярославле в последний день года

Источник:

Последний день года должен быть наполнен волшебством и ожиданием чуда! Мы подготовили для вас афишу мероприятий Ярославля, запланированных на 31 декабря.

Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)

  • 11:00 — «Zoo-маскарад для ребят и для зверят». Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей (0+).

  • 11:00 — «Новогодний серпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей (6+).

Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)

  • 13:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей (0+).

Ярославский художественный музей (Волжская набережная, 21, Губернаторский дом)

  • 18:30 — новогодний джаз «Happy New Jazz». Джазовая певица Диана Кубасова по-новому исполнит традиционные рождественские мелодии. Цена билета — 2000 рублей (16+).

Концертный зал «Вознесенский» (ул. Свободы, 46а)

  • 11:00 и 14:00 — «Волшебное перо Жар-Птицы». Музыкальное шоу, наполненное атмосферой волшебства и новогоднего чуда. Цена билета — от 650 рублей (0+).

Новогодняя ночь

Площадь Дворца культуры «Нефтяник» (Московский пр-т, 92)

  • 01:00–03:00 — новогодняя программа для жителей «Территория новогоднего волшебства». В новогоднюю ночь вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, зажигательная дискотека и праздничные сюрпризы (16+).

Советская площадь

  • 01:00–03:00 — праздничная программа «Царица Ночь». Новогодняя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вас ждут выступления популярных кавер-групп, конкурсы, аттракционы и веселая дискотека (0+).

Юбилейный парк

  • 01:00–03:00 — новогодняя программа для жителей «Территория новогоднего волшебства». В новогоднюю ночь вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, зажигательная дискотека и праздничные сюрпризы (16+).

Парк 30-летия Победы

  • 01:00–03:00 — праздник «В новый год с отличным настроением». Танцевально-развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой для жителей Дзержинского района (16+).

Ранее мы публиковали полную афишу на все дни новогодних праздников в Ярославле.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Так вроде Вы же и писали, что в парке 30 Победы, Кина не будет? С ННГ Вас, дорогие мои Махновцы! Анархия, Мать порядка?
Гость
10 минут
идти надо в военкомат, там движуха, проводы, искренние речи о безвозмездном и добровольном служении Отечеству и народу
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