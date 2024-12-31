Куда сходить в Ярославле 31 декабря — афиша развлечений

Последний день года должен быть наполнен волшебством и ожиданием чуда! Мы подготовили для вас афишу мероприятий Ярославля, запланированных на 31 декабря.
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00 — «Zoo-маскарад для ребят и для зверят». Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей (0+).
11:00 — «Новогодний серпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей (6+).
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
13:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей (0+).
Ярославский художественный музей (Волжская набережная, 21, Губернаторский дом)
18:30 — новогодний джаз «Happy New Jazz». Джазовая певица Диана Кубасова по-новому исполнит традиционные рождественские мелодии. Цена билета — 2000 рублей (16+).
Концертный зал «Вознесенский» (ул. Свободы, 46а)
11:00 и 14:00 — «Волшебное перо Жар-Птицы». Музыкальное шоу, наполненное атмосферой волшебства и новогоднего чуда. Цена билета — от 650 рублей (0+).
Новогодняя ночь
Площадь Дворца культуры «Нефтяник» (Московский пр-т, 92)
01:00–03:00 — новогодняя программа для жителей «Территория новогоднего волшебства». В новогоднюю ночь вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, зажигательная дискотека и праздничные сюрпризы (16+).
Советская площадь
01:00–03:00 — праздничная программа «Царица Ночь». Новогодняя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вас ждут выступления популярных кавер-групп, конкурсы, аттракционы и веселая дискотека (0+).
Юбилейный парк
01:00–03:00 — новогодняя программа для жителей «Территория новогоднего волшебства». В новогоднюю ночь вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, зажигательная дискотека и праздничные сюрпризы (16+).
Парк 30-летия Победы
01:00–03:00 — праздник «В новый год с отличным настроением». Танцевально-развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой для жителей Дзержинского района (16+).
Ранее мы публиковали полную афишу на все дни новогодних праздников в Ярославле.