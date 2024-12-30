Спектакли, музыкальные сказки, шоу: куда сходить в Ярославле 30 декабря

До Нового года осталось совсем чуть-чуть, в городе вовсю проводятся праздничные мероприятия. Давайте посмотрим, что подготовили для ярославцев на 30 декабря.
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00 и 15:00 — ZOO-Маскарад для ребят и для зверят. Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)
11:00 и 13:30 — «Новогодний СерпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24А)
11:00 и 14:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждет сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
18:30 — музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы». Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское ш, 1)
11:00 — новогодний спектакль «Образцового самодеятельного коллектива» театра кукол «Лавка Чудес» — «Золотой олень или детская сказка для взрослых». Стоимость: 300 рублей — детский билет, 200 рублей — взрослый. (0+)
Дворец культуры «Нефтяник» (Московский пр-т, 92)
11:00 и 14:00 — новогодняя история — сказка «Два клёна». Массовка у елки «Тайны новогодних игрушек». Гостей ждет спектакль по сказке Евгения Шварца «Два клёна», а также хороводы, новогодние гадания и секреты долголетия от Кощея Бессмертного. Стоимость билета — 400 рублей. (0+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
12:00 и 17:00 — новогоднее ШОУ с Белыми Медведями! Цирк на льду «Айсберг» Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17)
12:00 — 15:30 — праздник «Ёлка в купеческом доме» (сборные сеансы и сеансы для групп). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения елок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей. (6+)
Советская площадь (Дворец культуры «Нефтяник»)
19:00 — 20:30 — новогодняя праздничная программа «Главный каток Золотого кольца России». (6+)
Ярославский художественный музей (Волжская набережная, 23, Губернаторский дом)
11:00, 14:00 и 17:00 — новогодний интерактивный спектакль «Мэри Поппинс новогодний переполох». Для детей 5-10 лет. Цена билета — 1200 рублей. (0+)
Частное учреждение культуры Ярославской области «Музей им. В. Ю. Орлова» (Волжская набережная, 15)
12:00 — программа «Щелкунчик и фарфоровая ёлка». Продолжительность — 1,5 часа.
Билет на 1 ребенка — 800 рублей, билет «ребенок + взрослый» — 1000 руб. (0+)
Напомним, полную афишу гуляний на все новогодние праздники мы публиковали тут.