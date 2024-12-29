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Город Ярославцев напугали ночные хлопки: что сообщили МЧС и власти

Ярославцев напугали ночные хлопки: что сообщили МЧС и власти

Звуки слышали на Резинотехнике

2 581
10 комментариев

Ярославцев напугали ночные хлопки

Источник:

Ярославцы сообщили, что слышали хлопки в ночь на 29 декабря. Пугающие звуки разбудили жителей района Резинотехники около часа ночи.

— Два взрыва слышала. Еще и осветило неплохо так, — пишут люди в группе «Подслушано на Резинотехнике» во «ВКонтакте».

Жители сообщают, что у некоторых сработали сигнализации на автомобилях.

— У нас сработала сигналка. Дошли до машины, вроде все нормально, заводится и колеса в порядке, — пишут в комментариях.

В МЧС порталу 76.RU сообщили, что никаких происшествий в это время не было. Информацию подтвердили и в правительстве региона.

— Ночь прошла спокойно, по системе 112 звонков не поступало, — уточнили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Сами жители Резинотехники предполагают, что хлопки могли быть от петард. Также один из подписчиков группы сообщил: «Вроде как у машины что-то бахнуло».

Напомним, ранее мэрия Ярославля опубликовала список площадок, на которых разрешено запускать фейерверки взрывать петарды в новогодние праздники. Использование пиротехники в других местах считается нарушением.

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Комментарии
10
Гость
2 часа
Надо запрещать продажу петард и ограничивать запуск как в Костроме сделали. Не то время чтоб так шуметь
Гость
2 часа
Надо у кирби спросить. Он все знает.
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