Ярославцев напугали ночные хлопки: что сообщили МЧС и власти

Ярославцев напугали ночные хлопки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцы сообщили, что слышали хлопки в ночь на 29 декабря. Пугающие звуки разбудили жителей района Резинотехники около часа ночи.

— Два взрыва слышала. Еще и осветило неплохо так, — пишут люди в группе «Подслушано на Резинотехнике» во «ВКонтакте».

Жители сообщают, что у некоторых сработали сигнализации на автомобилях.

— У нас сработала сигналка. Дошли до машины, вроде все нормально, заводится и колеса в порядке, — пишут в комментариях.

В МЧС порталу 76.RU сообщили, что никаких происшествий в это время не было. Информацию подтвердили и в правительстве региона.

— Ночь прошла спокойно, по системе 112 звонков не поступало, — уточнили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Сами жители Резинотехники предполагают, что хлопки могли быть от петард. Также один из подписчиков группы сообщил: «Вроде как у машины что-то бахнуло».