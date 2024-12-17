«Видимость — километр»: Ярославль заметает снегом. Онлайн-репортаж

Во вторник, 17 декабря, в Ярославле и области начался снегопад. Видимость на дорогах ухудшилась до одного километра. Следим за погодой в онлайн-формате.
Для пешеходов сегодня настоящий квест. Как думаете, такие снежные горы на пешеходном переходе на проспекте Ленина — лучше перепрыгивать или все-таки пробираться сквозь снег?
На улице Свердлова одна из полос движения вычищена.
Снегоуборочная техника замечена на проспекте Толбухина. Тут отметим, что машины проехали с поднятыми ковшами. Но и сам проспект выглядит чистым.
Обстановка на улице Угличской. Тротуар вдоль дороги и немного обстановки из дворов.
Вот мы и на площади Труда — довольно оживленной локации. Как видим, эту территорию давно не чистили.
У торгового центра «Аура» на улице Пушкина растет снежный сугроб.
Тем временем над городом показалось солнце.
Теперь посмотрим, как выглядят менее оживленные улицы. На очереди нашей инспекции — улицы Собинова и Пушкина. Автомобилисты, как оцениваете дорожное полотно?
На Комсомольской относительно чисто.
На улице Кирова уборка в самом разгаре.
Вместе с нашим фотографом перемещаемся на пересечение Первомайской и улицы Трефолева.
На Советской тропы, которые проложили сами ярославцы.
Улица Ушинского вычищена.
Как убрали центр
Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов отправился изучить, как убрали тротуары и дороги в центре. Где-то дворники еще работают, где-то до сугробов добраться не успели. Публикуем фотографии с улиц.
Тротуары на Красной площади покрылись снежной кашей.
Дальше по направлению — Первомайский бульвар и улица Ушинского.
По пути на работу не многие ярославцы оценили ночную уборку. Где-то на тротуарах появились сугробы.