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«Видимость — километр»: Ярославль заметает снегом. Онлайн-репортаж

Когда изменится погода

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15 комментариев

Во вторник, 17 декабря, в Ярославле и области начался снегопад. Видимость на дорогах ухудшилась до одного километра. Следим за погодой в онлайн-формате.

Анастасия Вязигина

Для пешеходов сегодня настоящий квест. Как думаете, такие снежные горы на пешеходном переходе на проспекте Ленина — лучше перепрыгивать или все-таки пробираться сквозь снег?

Традиционный зимний квест ярославцев

Источник:

Кто-то оставил машину на и так заваленном снегом пешеходном переходе

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Анастасия Вязигина

На улице Свердлова одна из полос движения вычищена.

На Свердлова, кажется, техника была совсем недавно

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Анастасия Вязигина

Снегоуборочная техника замечена на проспекте Толбухина. Тут отметим, что машины проехали с поднятыми ковшами. Но и сам проспект выглядит чистым.

Снегоуборочная техника проехала по проспекту Толбухина

Источник:

Сам проспект выглядит чистым

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Анастасия Вязигина

Обстановка на улице Угличской. Тротуар вдоль дороги и немного обстановки из дворов.

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Анастасия Вязигина

Вот мы и на площади Труда — довольно оживленной локации. Как видим, эту территорию давно не чистили.

Давненько тут не было уборки

Источник:

Сквер на площади Труда замело

Источник:
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Анастасия Вязигина

У торгового центра «Аура» на улице Пушкина растет снежный сугроб.

По словам нашего фотографа, местами убранный снег сваливают в кучи

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Анастасия Вязигина

Тем временем над городом показалось солнце.

Вот оно декабрьское солнце в Ярославле

Источник:

Светило прорвалось через снежные тучки

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Анастасия Вязигина

Теперь посмотрим, как выглядят менее оживленные улицы. На очереди нашей инспекции — улицы Собинова и Пушкина. Автомобилисты, как оцениваете дорожное полотно?

На перекрестке Собинова и Пушкина вот такие сугробы

Источник:

Двигаемся дальше по Пушкина, заглядываем на Республиканскую

Источник:

Обочина на Пушкина сочетает в себе кашу и свежий снежок

Источник:
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Анастасия Вязигина

На Комсомольской относительно чисто.

На Комсомольской на дорогах еще есть немного снега

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Анастасия Вязигина

На улице Кирова уборка в самом разгаре.

Пешеходную улицу в Ярославле перекрыла техника

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Анастасия Вязигина

Вместе с нашим фотографом перемещаемся на пересечение Первомайской и улицы Трефолева.

Видно, что тротуар чистили, но к утру успело нападать еще осадков

Источник:

В начале улицы Трефолева тротуары почистить не успели

Источник:

И еще фото с этого угла

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Анастасия Вязигина

На Советской тропы, которые проложили сами ярославцы.

На Первомайском бульваре — тропы и сугробы

Источник:

Улица Ушинского вычищена.

Улица Ушинского хорошо вычищена

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Анастасия Вязигина

Как убрали центр

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов отправился изучить, как убрали тротуары и дороги в центре. Где-то дворники еще работают, где-то до сугробов добраться не успели. Публикуем фотографии с улиц.

Тротуары на Красной площади покрылись снежной кашей.

Люди пробираются по заснеженной дорожке

Источник:

Кажется, здесь всё еще нужна уборка

Источник:

Дальше по направлению — Первомайский бульвар и улица Ушинского.

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Анастасия Вязигина

По пути на работу не многие ярославцы оценили ночную уборку. Где-то на тротуарах появились сугробы.

На площади Волкова и дорога, и тротуар — в снежной каше

Источник:

На улице Рыбинской, в самом центре города, пешеходные дорожки оказались завалены снегом

Источник:

Чуть лучше обстановка на пересечении проспектов Фрунзе и Московском

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Комментарии
15
Гость
1 час
Почему криворукий Кирилл, еще не одной фотки не выложил?
Гость
41 минута
Снежная каша
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