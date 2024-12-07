«В домах дети и старики»: жители ярославской деревни замерзают в квартирах без отопления

Жители деревни Забава сообщили, что замерзают без отопления Источник: прокуратура Ярославской области











Жители деревни Забава в Рыбинском районе замерзают в своих квартирах. Крик души людей опубликовали в соцсетях.

— Не знаем, куда уже обращаться, все игнорируют. Люди сидят без отопления, на улице зима. Несмотря на то что деревня маленькая, там живут семьи с детьми, пожилые люди. Спасаются обогревателями, но за отопление платят в обычном режиме. Писали на перерасчет — толку ноль! Как людям жить дальше? Скоро морозы начнутся! — говорится в посте.

Татьяна Таточкина, у которой в Забаве живут родные, рассказала, что проблемы с отоплением тянутся еще с прошлой зимы. На встрече с главой Рыбинского района Татьяной Смирновой в январе 2024 года люди жаловались на чуть теплые батареи. Тогда представитель администрации района подтвердила: замеры показали, что ресурс в дома подается ненадлежащего качества.

— Есть небольшие неполадки с конструктивными элементами котельной. Заказали эти элементы. Они должны прийти. Будем смотреть, от этого зависит, [будет] недостаток тепла или нет, — заявила чиновница.

Прошел год, а ситуация, как говорят люди, не поменялась. Сейчас котельная, которая обслуживает дома в Забаве, находится в ведении регионального Северного водоканала. Там порталу 76.RU сообщили, что само оборудование котельной работает в штатном режиме. При подготовке к зиме его отремонтировали.

— По обращениям жителей двух домов № 37 и 39 представители ресурсоснабжающей организации, администрации Рыбинского района и прокуратуры выехали с проверкой. В ходе выезда выполнены замеры температуры воздуха в жилых помещениях — она составила от 16,5 до 20 градусов. Данные дома находятся на непосредственном управлении, то есть не имеют управляющей компании, — пояснили в Северном водоканале.

Там не исключили, что причина — в ненадлежащем состоянии сетей, по которым тепло идет в квартиры и которые находятся уже не в ведении водоканала. Обычно эти сети готовят к зиме управдомы, но у домов в Забаве управляющей компании нет.

Проверку ситуации начала Рыбинская городская прокуратура.

— По предварительной информации, факты несоответствия температурного режима установлены в отдельных помещениях нескольких квартир в двух многоквартирных жилых домах, собственники жилья в которых выбрали непосредственный способ управления. Объектов социальной сферы в деревне нет, — прокомментировали в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.

Проверку ситуации начала прокуратура Источник: прокуратура Ярославской области











﻿Правоохранители намерены в ходе проверки дать оценку исполнению требований законодательства о теплоснабжении населения, включая вопросы подготовки жилых домов к отопительному сезону и соблюдения температурного режима в жилых помещениях. А также действиям органов местного самоуправления по организации работы по выбору управляющей компании.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметили правоохранители.