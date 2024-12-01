«Дети должны верить в сказку»: власти Рыбинска вернули «НаШествие Дедов Морозов»

«НаШествие Дедов Морозов» пройдет в Рыбинске 14 декабря Источник: Администрация города Рыбинска / Vk.com











Власти в Ярославской области вернулись к идее организации «НаШествия Дедов Морозов» (0+). Мероприятие пройдет в Рыбинске 14 декабря в новом формате. Детали рассказал мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.

— «НаШествие Дедов Морозов» в этом году пройдет в формате детского и семейного праздника. Его главными участниками станут дети. Не могли оставить их без новогоднего поздравления от главного Деда Мороза страны. Вместе с Морозом воеводой из Карабихи он возглавит праздничную колонну и зажжет огни на главной елке города, — указано в посте Рудакова от 29 ноября.

Напомним, традиционный для Рыбинска новогодний фестиваль, который проводится в декабре, отменили. Дмитрий Рудаков тогда сообщал, что власти не имеют морального права проводить увеселение для взрослых. Однако спустя несколько недель власти всё же решили вернуть новогодний праздник.

Фестиваль «НаШествие Дедов Морозов» проводят в Рыбинске с декабря 2009 года. Концепция — парад Дедов Морозов по главной улице города. К шествию может присоединится любой желающий, главное условие — тематический костюм. На парад ежегодно собираются сотни участников. Впервые его проведение прервали четыре года назад, в пандемию коронавируса. В 2020 и 2021 годах новогоднюю акцию отменяли из-за ограничительных мер, в 2022 году шествие не проводили из-за режима повышенной готовности. В 2023 году фестиваль всё же состоялся.

Программа «НаШествия Дедов Морозов»

В программе фестиваля запланировано выступление на площади Дерунова творческого коллектива «Барвинок» из Луганской Народной Республики. Вместо дискотеки будет спортивный праздник на катке.

— Решено отказаться от проведения гастрономического фестиваля, — добавил Дмитрий Рудаков. — Вместо автоНашествия и автофлешмоба украшенные авто проедут по нескольким микрорайонам города. Это будет частная инициатива неравнодушных рыбинских автомобилистов.

В городе также пройдет сбор новогодних подарков для детей Донбасса.

— Для детей участников СВО, детей с особенностями здоровья и из многодетных семей проведем экскурсию по городу на тематическом новогоднем автобусе в рамках проекта «ДедМоробус», — добавил Дмитрий Рудаков.