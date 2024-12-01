НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

5 м/c,

ю-з.

 758мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Погибли в тройном ДТП
Атака БПЛА
Погода декабря
Онколог — про рак
Афиша развлечений в декабре
Надругался над девочками
Востребованные квартиры
Как быстро похудеть
Кто строит новую Россию
Город Новый год — 2025 «Дети должны верить в сказку»: власти Рыбинска вернули «НаШествие Дедов Морозов»

«Дети должны верить в сказку»: власти Рыбинска вернули «НаШествие Дедов Морозов»

Когда пройдет тематический праздник

428
2 комментария

«НаШествие Дедов Морозов» пройдет в Рыбинске 14 декабря

Источник:

Власти в Ярославской области вернулись к идее организации «НаШествия Дедов Морозов» (0+). Мероприятие пройдет в Рыбинске 14 декабря в новом формате. Детали рассказал мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.

— «НаШествие Дедов Морозов» в этом году пройдет в формате детского и семейного праздника. Его главными участниками станут дети. Не могли оставить их без новогоднего поздравления от главного Деда Мороза страны. Вместе с Морозом воеводой из Карабихи он возглавит праздничную колонну и зажжет огни на главной елке города, — указано в посте Рудакова от 29 ноября.

Напомним, традиционный для Рыбинска новогодний фестиваль, который проводится в декабре, отменили. Дмитрий Рудаков тогда сообщал, что власти не имеют морального права проводить увеселение для взрослых. Однако спустя несколько недель власти всё же решили вернуть новогодний праздник.

Фестиваль «НаШествие Дедов Морозов» проводят в Рыбинске с декабря 2009 года. Концепция — парад Дедов Морозов по главной улице города. К шествию может присоединится любой желающий, главное условие — тематический костюм. На парад ежегодно собираются сотни участников. Впервые его проведение прервали четыре года назад, в пандемию коронавируса. В 2020 и 2021 годах новогоднюю акцию отменяли из-за ограничительных мер, в 2022 году шествие не проводили из-за режима повышенной готовности. В 2023 году фестиваль всё же состоялся.

Программа «НаШествия Дедов Морозов»

В программе фестиваля запланировано выступление на площади Дерунова творческого коллектива «Барвинок» из Луганской Народной Республики. Вместо дискотеки будет спортивный праздник на катке.

— Решено отказаться от проведения гастрономического фестиваля, — добавил Дмитрий Рудаков. — Вместо автоНашествия и автофлешмоба украшенные авто проедут по нескольким микрорайонам города. Это будет частная инициатива неравнодушных рыбинских автомобилистов.

В городе также пройдет сбор новогодних подарков для детей Донбасса.

— Для детей участников СВО, детей с особенностями здоровья и из многодетных семей проведем экскурсию по городу на тематическом новогоднем автобусе в рамках проекта «ДедМоробус», — добавил Дмитрий Рудаков.

<p>Дмитрий Рудаков</p><p>Дмитрий Рудаков</p>

Что бы ни происходило, дети должны верить в сказку и чувствовать заботу взрослых.

ПО ТЕМЕ
Нашествие Дедов Морозов Рыбинск Новый год Фестиваль Дед Мороз
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Мы все выросли на сказках о интернациональном долге(теперь это многополярный мир) и братских дотационых народах
Гость
41 минута
типичная схема манипуляции. Сначала всё отобрать, потом частично вернуть, и едро уже хорошие . Всё о народе думают.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление