До этого горел: в Ярославской области пытались незаконно снести вековой дом-памятник

В Ростове Ярославской области днем 19 ноября пытались снести памятник федерального значения. Экскаватор приехал на улицу Луначарского, 61, где расположен объект культурного наследия «Дом Малова».
— Дом-памятник разобран наполовину, — уточнила ярославская градозащитница Ольга Мазанова.
Инцидент подтвердили в государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области.
— Сотрудниками службы непосредственно на месте нахождения данного объекта был установлен незаконный снос памятника культуры. Незаконные работы приостановлены, службой составлено заявление в правоохранительные органы, — пояснили порталу 76.RU.
Деревянное здание было построено в начале 20 века. Летом 2023 года произошел пожар — большая часть двухэтажного здания с резными наличниками выгорела, от крыши не осталось ничего. После этого вокруг дома выставили ограждение, а правоохранители возбудили уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.