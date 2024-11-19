До этого горел: в Ярославской области пытались незаконно снести вековой дом-памятник

Деревянное здание было построено в начале 20 века. Летом 2023 года произошел пожар — большая часть двухэтажного здания с резными наличниками выгорела, от крыши не осталось ничего. После этого вокруг дома выставили ограждение, а правоохранители возбудили уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.