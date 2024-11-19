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Город До этого горел: в Ярославской области пытались незаконно снести вековой дом-памятник

До этого горел: в Ярославской области пытались незаконно снести вековой дом-памятник

Он был построен в начале 20-го столетия

857
9 комментариев

Здание пострадало после пожара

В Ростове Ярославской области днем 19 ноября пытались снести памятник федерального значения. Экскаватор приехал на улицу Луначарского, 61, где расположен объект культурного наследия «Дом Малова».

— Дом-памятник разобран наполовину, — уточнила ярославская градозащитница Ольга Мазанова.

У дома выставлено ограждение

Здание до этого горело

Инцидент подтвердили в государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

— Сотрудниками службы непосредственно на месте нахождения данного объекта был установлен незаконный снос памятника культуры. Незаконные работы приостановлены, службой составлено заявление в правоохранительные органы, — пояснили порталу 76.RU.

Деревянное здание было построено в начале 20 века. Летом 2023 года произошел пожар — большая часть двухэтажного здания с резными наличниками выгорела, от крыши не осталось ничего. После этого вокруг дома выставили ограждение, а правоохранители возбудили уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

Так дом выглядел до пожара

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Комментарии
9
Гость
1 час
В нашей жизни всё можно купить, любые разрешения
Гость
1 час
В наше время молодёжь не интересуется архитектурой, культурой, главное что бы интернет был
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