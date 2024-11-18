«Осадки в виде кирпичей»: в центре Ярославля куски фасада дома рухнули на тротуар

С фасада «дома с парашютами» в Ярославле рухнули кирпичи Источник: Yaroslavl Art / T.me











Днем в понедельник, 18 ноября, в центре Ярославля с фасада знаменитого «дома с парашютами» на улице Свободы, 9 на тротуар рухнула кирпичная кладка. На ЧП обратил внимание ярославский блогер, автор Telegram-канала Yaroslavl Art Артем Ушков.

— На Свободе осадки в виде кирпичей. Будьте аккуратны, — призывает Артем.

Крупные куски кирпичей завалили тротуар в центре города Источник: Yaroslavl Art / T.me

Как пояснили порталу 76.RU в пресс-службе мэрии, кирпичи упали из-под карнизного свеса. В администрации Кировского и Ленинского районов пообещали провести работы на фасаде, чтобы избежать будущих обрушений.

— Будет установлено ограждение, затем собственниками будет заказана вышка для выполнения работ по отбивке опасных участков с фасада, — предупредили в мэрии.

Напомним, в трехэтажном здании располагаются жилые квартиры, а также площади под аренду. Помещения первого этажа и подвала принадлежат мэрии Ярославля — их сдают бару «Графин», маникюрному салону и офису ДОСААФ. На этажах выше находятся коммунальные квартиры. В 2004 году здание аэроклуба, где училась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, признали объектом культурного наследия регионального значение. Мы публиковали репортаж о том, как люди живут в историческом особняке в двух минутах от Волковского театра.

Напомним, здание построили в XVIII веке. Изначально это были два двухэтажных дома, в 1907 году над имеющимися этажами надстроили третий этаж, а фасад украсили элементами неоготического стиля. После революции, когда особняк национализировали и отдали под «коммуналки», к дому пристроили еще одно крыло, уходящее вглубь двора. Ярославский аэроклуб, о котором напоминает барельеф с парашютами, открылся в доме в 1933 году, в 1950-х годах здесь занималась Валентина Терешкова.

В 2014 году Ярославский областной суд по иску жильцов обязал мэрию провести капремонт в доме, в частности в здании должны были отремонтировать фасад, крышу и инженерные коммуникации. Однако работы так и не провели.

В 2019 году дом признали аварийным, правда, власти выделили на расселение почти 13 лет — не позднее 2032 года.