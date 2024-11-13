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Город В Ярославле начали сносить дом, который постоянно горит. Эпичное видео

В Ярославле начали сносить дом, который постоянно горит. Эпичное видео

Рассказываем, что может появиться на его месте

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Здания полностью снесут 14 ноября

Днем, 13 ноября, в Ярославле начали сносить двухэтажное здание на проспекте Октября, 33. Разваливавшийся барак для многих ярославцев запомнился как дом, который постоянно горит. Спецтехника разобрала часть постройки.

— На месте — один экскаватор, двое рабочих в касках контролируют демонтаж, — передает с места событий фотограф 76.RU.

Как рассказал заместитель начальника компании-подрядчика, с 9 утра на объекте шла подготовка к дальнейшему сносу, был расчищен путь для экскаватора, и установлены сигнальные ленты. Работы продолжатся 14 ноября.

— Полный снос будет завтра. Сейчас установился экскаватор, — пояснил в беседе с 76.RU замначальника Александр.

Дом № 33 на проспекте Октября был построен в 1933 году. Архитектурный стиль — конструктивизм. В здании проживало 30 семей, всего 44 жильца. Постановление об аварийном статусе и сносе было подписано в 2013 году, хотя ярославцы просили об этом с 2006-го. Рядом с домом, на проспекте, находятся еще три аналогичных постройки, в планах на 2025 год — снос аварийного дома № 27, а вот другие два здания — жилые. По данным мэрии, дома № 29 и 31 не признаны аварийными.

На проспекте Октября, 33, начали сносить аварийный дом

Напомним, контракт на снос дома выиграла компания «Интегратор», за работы мэрия заплатит ей 3 миллиона 800 тысяч рублей. После демонтажа на объекте останутся подземные коммуникации: водопровод, газ, теплосети, канализация, электричество.

ООО «Интегратор» образовано в июле 2014 года в Ярославле. Генеральный директор компании — Евгений Блинов. Компания оказывает работы в сферах архитектуры и инженерных изысканий. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года компания «Интегратор» заработала 26,5 миллиона рублей.

На месте четырех однотипных построек должен был появиться новый ЖК. В 2018 году компания «ФОРА» представила проект реновации домов на проспекте Октября. Заниматься землей в центре города должен был экс-депутат Ярославской областной думы, фигурант дела о взяточничестве, Роман Фомичев.

Как сообщили 76.RU в мэрии, сейчас этот проект находится на доработке. Подробнее о застройке мы рассказывали в этом материале.

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