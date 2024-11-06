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Город проблема «Ядовитые фекальные воды»: жительница Ярославской области пожаловалась на потопы у дома. Видео

«Ядовитые фекальные воды»: жительница Ярославской области пожаловалась на потопы у дома. Видео

Она просит власти обратить внимание на ситуацию

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7 комментариев

Пенсионерка пожаловалась на подтопление участка

Жительница Ростова Ярославской области 76-летняя Валентина Крючкова бьет тревогу. Женщина рассказала, что ее участок топит нечистотами. По ее словам, проблема длится уже долгое время.

— На мой земельный участок стекают ядовитые фекальные воды уже не первый год. Я обращалась в водоканал, Роспотребнадзор, поселковую администрацию, районную, прокуратуру. Было много комиссий, но воз и ныне там, — пожаловалась Валентина редакции 76.RU.

Речь идет об участке на Желябовской улице, 8. Рядом с частным домом расположена городская баня. Валентина говорит: стоки из бани не проблема. Но рядом расположен еще и автосервис.

— Всё бы ничего, если бы фекалии были бани Ростова, но к фекальной канализации два года назад подключился магазин, торгующий и ремонтирующий запчасти импортных машин и всё сливающий после уборки. Сначала в баки, днем, а ночью насосами в канализацию. А она не справляется, так как старая, и всё льется на мой участок. Он ниже по горизонту. Дышать ночью никак нельзя, это же яд, — объяснила Валентина.

Неподалеку от дома расположена баня

Валентина говорит: рядом с ее домом нет других жилых строений. Судя по карте, это действительно так. Пенсионерка переживает, что грязная вода может стекать в озеро Неро.

— Я одна, дети погибли, муж умер. При таком отношении и я недолго проживу. Но не в этом суть, всё стекает в озеро Неро. Рядом живут люди, почва напиталась уже, ливневка не справляется, люди будут болеть и умирать. Я пожила, нас уже давно списали, но молодым жить, — рассказала Валентина Крючкова.

На участок пенсионерки стекают воды

В Ярославской областной прокуратуре сообщили, что Ростовская прокуратура проводила проверку после жалоб местных жителей на автосервис.

— Установлено, что в нарушение требований градостроительного законодательства автосервис работает в жилом секторе города Ростова. При этом органом местного самоуправления, несмотря на ранее поступавшее обращение жителей города, мер по контролю за соблюдением градостроительного и земельного законодательства при использовании земельного участка не принято, — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.

Говоря простыми словами, назначение земли под автосервисом не изменено на необходимое для законной работы предприятия.

После проверки прокуроры внесли представления об устранении нарушений главе Ростова Сергею Тихомирову и владельцу автосервиса. Помимо этого, оказалось, что стоки от предприятия попадают в городскую канализацию.

— Загрязненные стоки от деятельности автосервиса попадают в централизованную систему канализации города, что осталось без внимания ГП ЯО «Южный водоканал». Данные обстоятельства нашли свое отражение в представлении, внесенном владельцу автосервиса, а также в представлении, внесенном в ГП ЯО «Южный водоканал», — рассказали в прокуратуре.

За тем, как будут устранять нарушения, проследят в прокуратуре. Собеседник 76.RU, знакомый с ситуацией, пояснил, что в Неро стоки всё же не стекали.

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Комментарии
8
Гость
1 час
Это загнивающая Венгрия 🤣
Гость
1 час
Ростов Великий!!!!!!!!
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