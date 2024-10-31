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Город фоторепортаж «Любви нет! Идите спать!»: о чем «говорят» стены грязного подъезда ярославской панельки

«Любви нет! Идите спать!»: о чем «говорят» стены грязного подъезда ярославской панельки

Читаем послания местных «философов»

442
8 комментариев

Доброе пожелание жителям дома

Пока художники наносят краски на полотна, жители Заволжского района философствуют в подъездах. Для самовыражения им требуются маркер и чистое место на стене. Пишут разное: признания в любви, мотивационные цитаты, фразы из фильмов или строчки из стихотворений. Иногда авторы не добавляют в надписи смысл и пишут что попало.

В этом фоторепортаже смотрим, о чем «говорят» стены подъезда одной из многоэтажек Заволжского района.

И правда, надо быть добрее

Любовь есть! Просыпайтесь!

Эту цитату знают многие

А котиков?

Некоторые надписи не имеют смысла, или автор его хорошо скрыл

Надеемся, что Аделя оценила перформанс

База кормит!

На стенах пишут строчки из песен и стихотворений

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Подъезд Дом Многоэтажка Лестница Панельный дом
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Комментарии
8
Гость
1 час
если дети пишут о мире и любви в этом Аду может есть надежда если они не будут стоять на коленях
Гость
1 час
скоро весь мир будет таким?
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