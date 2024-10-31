Город фоторепортаж «Любви нет! Идите спать!»: о чем «говорят» стены грязного подъезда ярославской панельки
«Любви нет! Идите спать!»: о чем «говорят» стены грязного подъезда ярославской панельки
Читаем послания местных «философов»
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Пока художники наносят краски на полотна, жители Заволжского района философствуют в подъездах. Для самовыражения им требуются маркер и чистое место на стене. Пишут разное: признания в любви, мотивационные цитаты, фразы из фильмов или строчки из стихотворений. Иногда авторы не добавляют в надписи смысл и пишут что попало.
В этом фоторепортаже смотрим, о чем «говорят» стены подъезда одной из многоэтажек Заволжского района.