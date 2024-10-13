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Город эксклюзив «Дорого-богато»: в Ярославле заметили около 60 многомиллионных спорткаров Porsche. Видео

«Дорого-богато»: в Ярославле заметили около 60 многомиллионных спорткаров Porsche. Видео

76.RU выяснил, что это был за съезд

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2 комментария

На парковке у гостиницы собрались десятки многомиллионных иномарок

Вечером в субботу, 12 октября, в Ярославле заметили несколько десятков элитных иномарок Porsche. На парковке у гостиницы на Которосльной набережной собрались ретро-модели и новинки. Каждое авто оценивается в миллионы рублей.

— Дорого-богато. Около гостиницы «Роял» почти 60 «Поршиков» стоят, целый музей под открытым небом! — пишет в блоге Yaroslavl Art Артем Ушков.

На набережной выстроились в ряд десятки спорткаров в самых разных цветах, кадры с парковки завирусились в соцсетях.

Ярославцы в Сети с вечера обсуждают съезд элитных спорткаров

Как рассказал 76.RU основатель сообщества Porsche Ride, фотограф Арсен Галстян, любители спорткаров закрыли в Ярославле сезон.

— Весь летний сезон с апреля по ноябрь почти каждые выходные делаю поездки на машинах. Чаще всего это однодневные выезды по извилистым дорогам Подмосковья и близлежащих областей, но несколько раз в сезон мы выбираемся подальше и делаем многодневный маршрут. В Ярославль приезжаем уже второй раз, в прошлом году открывали здесь сезон, а в этом году закрываем, — объяснил 76.RU «сходку» Арсен Галстян.

Роскошные авто украсили город. Предлагаем полюбоваться на эксклюзивные иномарки.

Любители дорогих авто съехались в Ярославль на выходные, чтобы закрыть сезон

В Ярославль съехались любители Porsche из разных российских регионов

У гостиницы образовался своеобразный музей Porsche под открытым небом

Только поглядите на этот автопарк!

Среди Porsche затесалась красная иномарка Maserati

Не обошлось без кабриолета

Porsche Ride в теплый сезон устраивает регулярные заезды по России

— По-сути, [это] телеграмм-канал, который побуждает владельцев интересных машин путешествовать по нашей красивой стране, находить друзей и делать что-то хорошее. Например, этим летом мы проводили благотворительные сборы для беженцев Курской области и центра реабилитации животных, — добавил основатель сообщества.

В основном в заезде принимают участие автолюбители из Москвы и Московской области, однако также есть владельцы Porsche из Владимира, Твери и Санкт-Петербурга.

Любители Porsche закрыли сезон в Ярославле

Porsche Ride стартовал из Москвы

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Комментарии
2
Гость
26 минут
Супер. Я бы тоже хотел поучаствовать. Но к сожалению денег только на лампочку от Порша.
Гость
13 минут
А мы было уж подумали что они на СВО их погнали. А оно, выходит, совсем не скрепненько
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