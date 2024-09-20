Угадал комбинацию чисел: житель Ярославской области стал миллионером, выиграв в лотерею

Житель Ярославской области выиграл в лотерею 1,2 миллиона рублей. В его случае мало было купить билет, еще нужно было угадать выигрышную комбинацию чисел. Что он и сделал.
— 19 сентября 2024 года в 270095-м тираже государственной лотереи «Проще, чем дважды два» был разыгран суперприз — 1 260 480 рублей. Победителем стал житель Ярославской области. Благодаря тому, что участник отметил дополнительные числа в билете, сумма его выигрыша увеличилась на 32 550 рублей и составила 1 293 030 рублей, — сообщили в пресс-службе «Столото» 19 сентября.
По правилам государственной лотереи «Проще, чем дважды два», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать комбинацию чисел.
Победитель пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр, поэтому его имя неизвестно. Билет счастливчик приобрел через приложение.
А налог платить будет?
С 2014 года все лотереи в России — государственные. С выигрыша нужно платить налог — 13% от полученной суммы, если вы живете в РФ более 183 дней в году, или 30%, если живете в РФ меньше 183 дней. На крупные выигрыши больше 5 миллионов действует более высокая процентная ставка — 15%, но только на ту сумму, которая превышает 5 миллионов. Не облагаются налогом выигрыши до 4 тысяч рублей в сумме за год.
Недавно мы писали историю программиста из Рыбинска Олега Малыхина, он выиграл в лотерею 3,3 миллиона рублей. На полученные деньги мужчина открыл магазин фермерских продуктов.