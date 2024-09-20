Угадал комбинацию чисел: житель Ярославской области стал миллионером, выиграв в лотерею

С 2014 года все лотереи в России — государственные. С выигрыша нужно платить налог — 13% от полученной суммы, если вы живете в РФ более 183 дней в году, или 30%, если живете в РФ меньше 183 дней. На крупные выигрыши больше 5 миллионов действует более высокая процентная ставка — 15%, но только на ту сумму, которая превышает 5 миллионов. Не облагаются налогом выигрыши до 4 тысяч рублей в сумме за год.