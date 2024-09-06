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Город «Положить его может только враг!»: власти предупредили жителей Ярославской области о датчиках наведения БПЛА

«Положить его может только враг!»: власти предупредили жителей Ярославской области о датчиках наведения БПЛА

Где они могут находится

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6 комментариев

Так выглядит датчик наведения БПЛА

Жителей поселка под Ярославлем предупредили о датчиках наведения беспилотников. Пост опубликовала администрация Карабихского сельского поселения Ярославского района 6 сентября.

— На фотографии изображен датчик наведения ракет, БПЛА. Если Вы увидели такой предмет, он может быть в самых неожиданных местах, незамедлительно сообщите по номеру 112, — говорится в сообщении.

Также администрация рекомендует запомнить место, где обнаружен возможный датчик. Важно помнить, что трогать его нельзя.

— Если увидели этот предмет, осмотритесь. Запомните место. Может вы увидели, кто его положил и сможете описать важные детали. Положить его может только враг! Не нужно трогать датчик руками! Мы живем в сложное время! Проявляйте бдительность! — добавили власти Карабихского сельского поселения.

В пресс-службе Ярославского муниципального района в беседе с корреспондентом портала 76.RU уточнили, что информация, опубликованная в соцсетях сельского поселения, достоверная. Жителей Карабихи просят быть бдительными и донести вышеупомянутое сообщение до близких и знакомых.

Напомним, что в воскресенье, 1 сентября, на подлете к Ярославлю сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале. Подробнее о случившемся — читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
БПЛА Беспилотники Датчики СВО Спецоперация на Украине
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Комментарии
6
Гость
6 сентября 2024, 18:00
Кто же принимал такие решения, благодаря котором мы живём в сложное время?
Гость
6 сентября 2024, 18:01
А теперь спасите помогите орете
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