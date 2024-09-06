«Положить его может только враг!»: власти предупредили жителей Ярославской области о датчиках наведения БПЛА

Так выглядит датчик наведения БПЛА Источник: администрация Карабихского сельского поседения / Vk.com











Жителей поселка под Ярославлем предупредили о датчиках наведения беспилотников. Пост опубликовала администрация Карабихского сельского поселения Ярославского района 6 сентября.

— На фотографии изображен датчик наведения ракет, БПЛА. Если Вы увидели такой предмет, он может быть в самых неожиданных местах, незамедлительно сообщите по номеру 112, — говорится в сообщении.

Также администрация рекомендует запомнить место, где обнаружен возможный датчик. Важно помнить, что трогать его нельзя.

— Если увидели этот предмет, осмотритесь. Запомните место. Может вы увидели, кто его положил и сможете описать важные детали. Положить его может только враг! Не нужно трогать датчик руками! Мы живем в сложное время! Проявляйте бдительность! — добавили власти Карабихского сельского поселения.

В пресс-службе Ярославского муниципального района в беседе с корреспондентом портала 76.RU уточнили, что информация, опубликованная в соцсетях сельского поселения, достоверная. Жителей Карабихи просят быть бдительными и донести вышеупомянутое сообщение до близких и знакомых.