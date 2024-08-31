Очень жарко! Смотрим, в каких образах ярославцы гуляют по летнему городу
Горожане подобрали стильные луки
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Последние дни лета выдались жаркими. После дождливого начала августа в Ярославль вернулись солнце и тепло. Местные жители вновь достали юбки и шорты. Несмотря на приближающуюся осень, горожане продолжают подбирать летние образы для прогулок по городу.
Чтобы показать модных ярославцев, фотограф 76.RU прошелся по центральным улицам Ярославля и заснял луки местных жителей в августовскую жару.