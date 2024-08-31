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Город фоторепортаж Очень жарко! Смотрим, в каких образах ярославцы гуляют по летнему городу

Очень жарко! Смотрим, в каких образах ярославцы гуляют по летнему городу

Горожане подобрали стильные луки

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8 комментариев

Смотрим на образы ярославцев в последние дни лета

Последние дни лета выдались жаркими. После дождливого начала августа в Ярославль вернулись солнце и тепло. Местные жители вновь достали юбки и шорты. Несмотря на приближающуюся осень, горожане продолжают подбирать летние образы для прогулок по городу.

Чтобы показать модных ярославцев, фотограф 76.RU прошелся по центральным улицам Ярославля и заснял луки местных жителей в августовскую жару.

Минималистичный и стильный образ

Яркое платье в горошек в цвет окрашенной пряди волос

Сандали, шорты и поло — нестареющая классика

Цветастое платье дополняют черные лоферы, маленькая сумка в цвет обуви и солнцезащитные очки

А кто-то выбирает занятия спортом, несмотря на жаркое солнце

Монохром — один из модных трендов этого года

Здесь ярославна соблюла важное стилистическое правило — яркую юбку скомбинировала с нюдовым топом и кроссовками

Базовая черная майка и акцентная юбка смотрятся стильно

Татуировки дополняют образ ярославца

Шорты — идеальный вариант для жаркой погоды

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Комментарии
8
Гость &
31 августа 2024, 13:36
Жуть!
Гость
31 августа 2024, 13:48
Да уж, шорты на мужике тот еще треш, а если эти шорты как трусы.
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