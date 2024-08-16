Депутаты предложили ввести выплату к началу учебного года. Почему о ней всё время говорят, но не делают?

Идея ввести ежегодную выплату к 1 сентября звучит регулярно, но законопроекты раз за разом отклоняют Источник: Евгений Игишев / NGS55.RU











На днях в Госдуму поступил законопроект о ежегодной выплате к 1 сентября на каждого ребенка. Авторы документа предлагают раз в год выплачивать пособие на каждого школьника независимо от уровня дохода и количества детей в семье. Это предложение звучит уже не впервые, но его раз за разом отклоняют — разбираемся почему и поддержат ли на этот раз.



Что за закон?

Авторы законопроекта предлагают ввести ежегодную выплату на подготовку детей к школе. Согласно документу, выплата должна быть в размере детского прожиточного минимума. В 2024 году он составляет 14 989 рублей. Предполагается, что если законопроект примут, то в силу он вступит уже в 2025 году, когда размер прожиточного минимума на ребенка вырастет до 17 201 рубля.



Эту сумму предлагают платить всем родителям школьников от 6 до 18 лет: единственное условие для назначения пособия, которое указано в законопроекте, — обучение ребенком по общеобразовательным программам. На детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья пособие предлагают платить до 23 лет, если в этом возрасте они продолжают учиться по общеобразовательным программам.



Предполагается, что выплата будет назначаться по заявлению родителей в период с августа по декабрь, подать заявление можно будет до 1 ноября.



Что предлагали раньше?

В пояснительной записке к законопроекту его авторы ссылаются на опыт 2021 года, когда по 10 тысяч рублей к 1 сентября получили все родители школьников. Тогда она была установлена указом президента, но это была разовая мера поддержки, установленная после падения доходов из-за ковидных ограничений.



— Инициатива была очень положительно воспринята родителями нашей страны, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — В нынешних условиях девальвации рубля, роста цен и падения доходов родители обращаются с просьбой продолжить осуществление денежной выплаты к началу учебного года.



Уже в 2022 году вопрос о предшкольной выплате подняли депутаты, среди них в том числе был и один из соавторов нового законопроекта, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Предложенный тогда законопроект предполагал более масштабную поддержку — платить хотели родителям не только школьников, но и студентов. И сама сумма выплат была больше — 21 850 рублей. Предложение не нашло поддержки, в сентябре 2023 года Госдума его отклонила.



В ноябре 2023 года в Госдуму снова поступил законопроект «О ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года». На этот раз инициатива исходила от законодательного собрания Ленинградской области — платить предлагали 15 тысяч рублей на ребенка и ежегодно эту сумму индексировать. В июне 2024 года Госдума отклонила и его.



Почему закон не принимают?

В заключении правительства на один из предложенных ранее законопроектов говорится, что он «не согласуется с проводимой государственной политикой, направленной на повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки». Под адресностью следует понимать поддержку именно нуждающихся семей — с низким уровнем дохода.



— Я ежегодно обращаюсь к председателю правительства с тем, чтобы накануне 1 сентября каждый ребенок получил выплату из федерального бюджета, потому что семьи не справляются с тем, чтобы собрать ребенка в школу, — рассказала Городским порталам председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. — Ежегодно правительство мне говорит, что есть другие меры поддержки. К ним относят материнский капитал, единое пособие, которое введено с 2023 года. Но материнский капитал получают только на первого и второго ребенка, единое пособие из-за его критериев получают только 38% семей с детьми.



Пособие назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости: доходов семьи, имущества, вкладов, занятости каждого из родителей (так называемое «правило нулевого дохода»). Размер единого пособия на детей колеблется от 50 до 100% детского прожиточного минимума по региону. Базово назначают 50%; если вместе с пособием доход всё еще ниже ПМ на душу населения, то добавляют еще 25%, если и этого мало, то будут платить максималку.



Ранее первый зампредседателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая говорила, что, помимо единого пособия, родители могут оформить выплаты из материнского капитала в размере детского прожиточного минимума. Его назначают, если доход в семье меньше двух прожиточных минимумов на человека, а оформить выплату можно оформить не на весь год, а на один или несколько месяцев — например, чтобы получить деньги в августе и потратить их на подготовку к школе. В этом году также был принят закон, допускающий выплату на руки остатков маткапитала, если от него осталось меньше 10 тысяч рублей — их можно будет получить в любое время.