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Город истории «Люди меня не очень понимают»: глухой таксист из Ярославля честно рассказал о трудностях в работе

«Люди меня не очень понимают»: глухой таксист из Ярославля честно рассказал о трудностях в работе

Егор Сурин устроился в штат по переписке

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Егор Сурин с рождения имеет проблемы со слухом

Современные технологии делают жизнь комфортнее порой в самых необычных сферах. Прогресс на себе ощутил 27-летний Егор Сурин. Парень с детства почти не слышит и плохо говорит. Но это не мешает ему работать в такси. Он устроился в «Яндекс Go» по переписке.

76.RU узнал у Егора о его работе с помощью сурдопереводчика. Подробности — в этом материале.

На собеседовании общался через переписку

Егор плохо слышит с раннего детства. По его словам, лечению его диагноз не поддается

По образованию Егор Сурин — токарь третьего разряда. По профессии работать не стал и устроился в такси. Идея пойти водителем пришла спонтанно. Друзья работали — решил и он, за компанию.

— У меня все друзья работают в такси, — рассказал Егор Сурин. — Как-то раз, узнав, что я ищу работу, они предложили мне попробовать себя в такси. Я и согласился. Прошел собеседование в таксопарке, меня взяли. Я остался доволен условиями работы и заработком. Поэтому, собственно, уже столько лет работаю.

Как и у всех при трудоустройстве, Егор проходил собеседование. Но не совсем в стандартном формате.

— Устроиться на работу водителем было несложно. Я встретился с директором таксопарка, мы общались через переписку в телефоне, — поделился Егор. — На вопросы я отвечал, печатая ответы в заметках. Так меня и взяли на работу.

Когда я говорю, люди меня не очень понимают. Поэтому я пишу им либо в чате в приложении, либо в заметках в телефоне, либо на бумаге.

Обманули и убежали

О том, что водитель не слышит, пассажиры узнают в приложении Яндекс Go. Система информирует пользователя, что к нему на заказ едет глухой или слабослышащий водитель, и отключает возможность звонка. Во время поездки общение с водителем происходит через чат в приложении.

— Когда я приезжаю за пассажирами, бывает такое, что они начинают со мной разговаривать. Но я не слышу, и мы начинаем переписываться в чате, — поделился Егор. — Также в чате в приложении они могут написать, где они стоят, на какой точке находятся. Я подъезжаю на это место и забираю их.

Я им говорю: «Я вас не слышу». Они мне отвечают: «Ладно, хорошо».

Егор Сурин с родителями

Вся коммуникация у Егора строится на переписках. Чаще всего он пользуется заметками в телефоне. Если смартфона нет под рукой, то приходится прибегать к старому методу — блокноту с ручкой.

— Во время поездки пассажир может ко мне обратиться, тогда я ему показываю жестами, чтобы он воспользовался чатом в приложении или заметками на телефоне, — отметил таксист. — Бывает, что останавливают сотрудники ДПС. Я им объясняю, что не слышу. Они с пониманием относятся и отпускают.

Однако за годы работы в такси приходилось сталкиваться и с негативными ситуациями.

— Когда люди узнают, что я их не слышу, ведут себя по-разному. Чаще всего, конечно, положительно реагируют. Хотя бывают и негативные ситуации, — рассказал Егор. — Был случай, когда два друга сели в машину. Их надо было довезти до пункта в области. Я их привез, а они не заплатили за проезд и убежали. Сказали, что ушли в банкомат снять деньги с карты, но так и не вернулись.

Егор любит путешествовать

Помимо работы, Егор любит путешествия. Чаще всего выбирает для своих перемещений именно автомобиль. За рулем он проехал с десяток российских городов.

— В свободное от работы время мне нравится путешествовать, отдыхать на природе, гулять, — рассказал таксист. — Также люблю деревенскую жизнь. За границей был на отдыхе в Хургаде в Египте. Много езжу по России: был в Архангельске, Москве, Санкт-Петербурге, Саранске, Челябинске, Туапсе, Анапе и много где еще, но сходу трудно вспомнить. Ездил отдыхать на море или погостить к родственникам.

Работу свою Егор любит и менять не планирует. В мечтах в будущем — переквалифицироваться и водить фуру на междугородних маршрутах.

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