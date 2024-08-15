На работу на лодке: показываем, как живут в городе на Волге без моста

В Тутаеве долгие годы существует проблема с переправой через Волгу. Жители жалуются на неудобства и просят придумать какой-либо способ облегчить им жизнь. Проблему могли бы решить мост или канатная дорога, но для этого потребуются десятки миллиардов рублей.
— Это федеральный проект очень высокого уровня. Кроме того, мост не может идти по центру города, если он и будет построен, то в 10–15 километрах от города, и добираться до него придется на машине или на автобусе, — объясняли в областной администрации в феврале 2024 года.
Летом между берегами переправляются по воде: есть паром и частники с лодками. Зимой горожане переходят Волгу пешком по ледовой переправе. А вот осенью и весной, в межсезонье, приходится ездить на другой берег через Ярославль.
В этом фоторепортаже показываем, как жители Тутаева преодолевают водную преграду.
В июне 2024 года первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков предложил создать водное «Ятакси».
— Не секрет, что у нас люди с левого на правый берег ездят. И кто их возит? В основном частники, ипэшники. Но их там гоняют, потому что на эту деятельность нужна лицензия. Мы думаем провести конкурсные процедуры, чтобы зашел региональный оператор с лицензией. Взять эти моторные лодочки, перекрасить их в желтый цвет, назвать «Я-водное такси», — говорил Хохряков.
Однако идея дальше обсуждений пока не сдвинулась.