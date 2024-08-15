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Город фоторепортаж На работу на лодке: показываем, как живут в городе на Волге без моста

На работу на лодке: показываем, как живут в городе на Волге без моста

Атмосферный фоторепортаж 76.RU из города в Ярославской области

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4 комментария

Показываем, как жители Тутаева преодолевают Волгу

В Тутаеве долгие годы существует проблема с переправой через Волгу. Жители жалуются на неудобства и просят придумать какой-либо способ облегчить им жизнь. Проблему могли бы решить мост или канатная дорога, но для этого потребуются десятки миллиардов рублей.

— Это федеральный проект очень высокого уровня. Кроме того, мост не может идти по центру города, если он и будет построен, то в 10–15 километрах от города, и добираться до него придется на машине или на автобусе, — объясняли в областной администрации в феврале 2024 года.

Летом между берегами переправляются по воде: есть паром и частники с лодками. Зимой горожане переходят Волгу пешком по ледовой переправе. А вот осенью и весной, в межсезонье, приходится ездить на другой берег через Ярославль.

В этом фоторепортаже показываем, как жители Тутаева преодолевают водную преграду.

Между берегами ходит паром

А новый понтонный причал стоит без дела. Его установили летом 2023 года. С тех пор конструкции не раз уносило течением по Волге

Пока что с него ныряют в Волгу

Самый доступный вариант, чтобы перебраться на другой берег, — лодки

Местные предлагают отправиться в круиз за 50 рублей

Пара минут — и лодка причаливает к другому берегу

Частники зазывают пассажиров у причала. Для местных с лодками переправить с берега на берег — это способ заработка

Правда, такой вариант доступен только летом

Для переправки автомобилей используют паром

Он плавает реже

В пути можно разглядывать домики и церквушки

Лодочники редко сидят без дела

Не только тутаевцы используют лодки. На них также катаются туристы

Для города переправа стала символом

В этой части Волги оживленное движение

А вокруг — простор!

В июне 2024 года первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков предложил создать водное «Ятакси».

— Не секрет, что у нас люди с левого на правый берег ездят. И кто их возит? В основном частники, ипэшники. Но их там гоняют, потому что на эту деятельность нужна лицензия. Мы думаем провести конкурсные процедуры, чтобы зашел региональный оператор с лицензией. Взять эти моторные лодочки, перекрасить их в желтый цвет, назвать «Я-водное такси», — говорил Хохряков.

Однако идея дальше обсуждений пока не сдвинулась.

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Комментарии
4
Гость
15 августа 2024, 20:58
– Из Тутаева? – Да. – На выборы ходили? – Да. – Соловьев и Скабеева нравятся? – Очень! – Англосаксов не любите? – Да!!!!! – Шамана слушаете? – Да!!!!! – Все идет по плану? – Да. – Ну, и вот и пойте «Мы на лодочке катались»
Гость
15 августа 2024, 20:36
на дотационом кавказе к каждому аулу хорошее шоссе, мосты где надо, интернет, есть всё
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