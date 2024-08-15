На работу на лодке: показываем, как живут в городе на Волге без моста

Показываем, как жители Тутаева преодолевают Волгу Источник: Кирилл Поверинов











В Тутаеве долгие годы существует проблема с переправой через Волгу. Жители жалуются на неудобства и просят придумать какой-либо способ облегчить им жизнь. Проблему могли бы решить мост или канатная дорога, но для этого потребуются десятки миллиардов рублей.

— Это федеральный проект очень высокого уровня. Кроме того, мост не может идти по центру города, если он и будет построен, то в 10–15 километрах от города, и добираться до него придется на машине или на автобусе, — объясняли в областной администрации в феврале 2024 года.

Летом между берегами переправляются по воде: есть паром и частники с лодками. Зимой горожане переходят Волгу пешком по ледовой переправе. А вот осенью и весной, в межсезонье, приходится ездить на другой берег через Ярославль.

В этом фоторепортаже показываем, как жители Тутаева преодолевают водную преграду.

Между берегами ходит паром Источник: Кирилл Поверинов











А новый понтонный причал стоит без дела. Его установили летом 2023 года. С тех пор конструкции не раз уносило течением по Волге Источник: Кирилл Поверинов











Пока что с него ныряют в Волгу Источник: Кирилл Поверинов











Самый доступный вариант, чтобы перебраться на другой берег, — лодки Источник: Кирилл Поверинов











Местные предлагают отправиться в круиз за 50 рублей Источник: Кирилл Поверинов











Пара минут — и лодка причаливает к другому берегу Источник: Кирилл Поверинов











Частники зазывают пассажиров у причала. Для местных с лодками переправить с берега на берег — это способ заработка Источник: Кирилл Поверинов











Правда, такой вариант доступен только летом Источник: Кирилл Поверинов











Для переправки автомобилей используют паром Источник: Кирилл Поверинов











Он плавает реже Источник: Кирилл Поверинов











В пути можно разглядывать домики и церквушки Источник: Кирилл Поверинов











Лодочники редко сидят без дела Источник: Кирилл Поверинов











Не только тутаевцы используют лодки. На них также катаются туристы Источник: Кирилл Поверинов











Для города переправа стала символом Источник: Кирилл Поверинов











В этой части Волги оживленное движение Источник: Кирилл Поверинов











А вокруг — простор! Источник: Кирилл Поверинов











В июне 2024 года первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков предложил создать водное «Ятакси».

— Не секрет, что у нас люди с левого на правый берег ездят. И кто их возит? В основном частники, ипэшники. Но их там гоняют, потому что на эту деятельность нужна лицензия. Мы думаем провести конкурсные процедуры, чтобы зашел региональный оператор с лицензией. Взять эти моторные лодочки, перекрасить их в желтый цвет, назвать «Я-водное такси», — говорил Хохряков.