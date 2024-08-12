Учит денежному мышлению и работе с энергией: ярославский чиновник уволился и стал звездой соцсетей

В Ярославской области экс-чиновник, отвечающий за дороги и ЖКХ, неожиданно для всех уволился и кардинально сменил сферу деятельности. Бывший государственный служащий стал бизнес-коучем и теперь помогает предпринимателям развивать их компании.
Что побудило чиновника к такому неожиданному шагу и как ему удалось добиться успеха в новом амплуа? В этом материале рассказываем о пути 55-летнего Виталия Ткаченко от управленца в правительстве Ярославской области до бизнес-коуча в соцсетях.
Построил высотку в Москва-Сити и приехал в Ярославль
Виталий Ткаченко работал в правительстве Ярославской области с 2016 года. Там он занимал должность заместителя председателя, курирующего сферу строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ.
Виталий Ткаченко приехал в Ярославль сразу на руководящую должность. До этого он занимался частным и государственном строительством разных объектов в Москве и в Подмосковье.
— Занимались всем чем попало: оптовая и розничная торговля, стройка, — рассказал Виталий Ткаченко о первых годах своей карьеры в интервью изданию Persono. — Постепенно выкристаллизовалось основное направление – строительство и проектирование. Вначале были небольшие магазины, потом банк, затем офисные здание и загородные дома, позже современные АЗС и прочее.
В 2001 году Ткаченко возглавил крупную строительную компанию в Москве — ОАО «Энергостройинвест холдинг». По словам Виталия, там перед ним поставили важную задачу — «поставить на ноги» строительный холдинг. Когда тот успешно справился со своей работой, его решили понизить в должности. С изменением своего статуса, тем более после такого количества проделанной работы, Виталий смириться не смог и решил уйти из компании.
— В 2003 году это было самое крупное строительное предприятие России (речь об «Энергостройинвест холдинге». — Прим. ред.): 15 000 рабочих, 11 филиалов и оборот более 3 млрд долларов в год. Однако, у акционеров изменились планы, и они решили поставить более удобного генерального, — отметил Виталий. — Тогда это было в порядке вещей: «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить».
После неудачного сотрудничества с московской строительной компанией Ткаченко принял участие в двух крупных проектах — строительстве ТЦ «Афимолл» в Москва-Сити и олимпийских объектов в Сочи.
Виталий Ткаченко родился в 1969 году в Ставрополе в семье инженера и преподавательницы. После школы он пошел в военное, но после 5-летней службы офицером уволился в запас. После и начал свою карьеру в строительной сфере. В соцсетях Виталий Ткаченко признался, что любовь к стройке в детстве ему привил отец: «Моя любовь к нему [строительству] зародилась еще в детстве. Когда мой дедушка, прошедший войну, научил меня, 6-летнего мальчика, пользоваться молотком, пилой и гвоздодером».
«В Ярославской области остается часть моей души»
Несмотря на успешные проекты, работа в найме Виталию осточертела. Последней каплей стала управляющая должность в Ярославской области, где он курировал сферу строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ. Поэтому, отработав два года, с 2016 по 2018 год, Ткаченко по собственному желанию сложил полномочия, хоть и признался, что ему жалко уезжать из Ярославской области.
«За два минувших года мы многое сделали, многое смогли. Отремонтированные дороги, построенный мост, школа, детские сады, благоустройство зоны ЮНЕСКО, решение проблемы обманутых дольщиков и многое другое», — написал в прощальном посте у себя в соцсетях Виталий.
Не буду скрывать, полюбил регион — в Ярославской области остается часть моей души. Надеюсь, что все начинания будут завершены и проекты реализованы.
В 2018 году под руководством Виталия Ткаченко в Ярославской области был создан новый департамент — департамент дорожного хозяйства (сейчас его переименовали в Министерство дорожного хозяйства). До этого он входил в департамент транспорта, а теперь это два самостоятельных подразделения
Также при Виталии Ткаченко в Ярославской области запустили единого оператора, через которого стали проходить деньги жителей за коммунальные платежи.
Помимо реформ в сфере ЖКХ были отремонтированы междугородние дороги. Насколько успешно, мы спросили у ярославского активиста «Народного фронта» и координатора дорожного сообщества «Дороги Ярославля» Темура Абдуллаева.
— На самом деле это был достаточно сложный период (речь идет о 2016–2018 годах, о времени работы Виталия Ткаченко. — Прим. ред.), потому что тогда мы только входили в БКД (государственную программу «Безопасные и качественные дороги») — это был основной и единственный нацпроект, тогда у нас активно работал «Северный поток», работал Авдалян, продолжал работать Погосян. Честно сказать, дороги строились не всегда идеально. Сейчас уже устаканилось, стало получше, процессы наладились, — отметил Темур Абдуллаев. — У нас то, что строил «Северный поток», всё развалилось. Это дороги Тутаев — Шопша, Карачиха — Ширинье и другие. Но тут важно отделить — Виталий Ткаченко как специалист достаточно хороший. Он профессионал и знает, как всё это делать. Другое дело, что ему пришлось работать с тем же «ЭкоГрадом», и с ними, на мой взгляд, не справится никто.
Подробнее про подрядчиков ООО «Северный поток», ООО «Экоград», Эдуарда Авдаляна, Вагинака Погосяна
ООО «Северный поток» было образовано в апреле 2011 года в Ярославле. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителями компании являются Алексей Фирстов, который работал в сфере коммунальных услуг и строительства, и Олег Кустов, он вкладывался в разные виды бизнеса — от операций с недвижимостью до агрохолдинга. В 2020 году компания выполняла ремонт участков дороги Кормилицино — Курба, Гаврилов-Ям — Пружинино, в 2019 году — Карачиха — Ширинье, Углич — Ростов и других. Однако из-за задержек сроков выполнения работ в 2022 году в Ярославле «Северный поток» был оштрафован на 10 млн рублей. По данным на май 2024 года, у компании задолженность по налогам и сборам на 18,8 миллиона рублей.
Эдуард Авдалян — бывший депутат муниципалитета и учредитель обанкротившейся в 2015 году компании «Ярдорстрой». Организация фигурировала в уголовном деле экс мэра Евгения Урлашова. Бывшего руководителя Ярославля признали виновным в получении взятки в размере 17 млн рублей от Авдаляна за содействие в передаче этой компании контрольного пакета акций «Городского дорожного управления». Однако это не единственная громкая история в биографии Эдуарда Авдаляна. В 2017 году весь город обсуждал денежный конфликт бизнесмена и депутата областной думы Андрея Власова. Речь шла о 8 миллионах рублей, которые Эдуард задолжал коллеге. Подробнее о скандале читайте тут.
ООО «Экоград» была образована в 2016 году в Переславле-Залесском Ярославской области. Учредителем и руководителем выступает Василий Драчук. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2023 года компания заработала 21,8 миллиона рублей, выйдя в плюс в 95 тысяч рублей. «Экоград» ремонтировал дороги в Ярославле в 2017 году. Однако проведенные работы оказались некачественными. Сразу после ремонта на асфальте появились глубокие ямы. Самыми проблемными оказались дороги на ЮЗОД, улицах Красноперекопской, Менделеева, Бахвалова.
Вагинак Погосян — учредитель компании ООО «Ярдорремстрой», которая была образована в 2000 году в Ярославле. Он также владеет ресторанным бизнесом «Ремсервис», и на его имя зарегистрировано ИП по строительству жилых и нежилых зданий. В 2015 году Вагинак Погосян был осужден за мошенничество и получил 1,5 года лишения свободы. Но после продолжил возглавлять компанию и вести дорожную деятельность в городе. «Ярдорремстрой» проводил работы по благоустройству Юбилейного парка, тому самому, что затянулось на несколько лет. А в 2024 году компания начала благоустраивать парк Судостроителей во Фрунзенском районе Ярославля. Но и здесь не обошлось без происшествий: в июле 2024-го прокуратура нашла нарушения и выдала предписание устранить все недочеты.
Давайте отметим, что он как специалист достаточно хороший, но на этапе стройки ему просто не повезло на тот момент.
— Давайте вспомним дорогу на Окружной, которая сломалась, или на Бахвалова, которая также сломалась. Есть объекты, по которым проблемы были. Как специалист он хорош. Виталий понимает в отрасли, он профессионал. Поэтому в этом плане у меня к нему особо вопросов нет.
Бросил всё и стал блогером
После увольнения с управленческой должности в Ярославской области Виталий Ткаченко ушел в частный бизнес и занялся строительством элитной недвижимости в Москве и Подмосковье. В марте 2023 года в столице было зарегистрировано ИП на имя Ткаченко по строительству жилых и нежилых помещений, а в октябре того же года зарегистрировали компанию АО «ИИ — Новые Строительные Решения», где Виталий выступает гендиректором.
Вместе с открытием личного строительного бизнеса Виталий Ткаченко начал активно развивать страницы в соцсетях, где делится лайфхаками по строительству, заработку и привлечению денежной энергии.
Свое решение активно вести соцсети Виталий объяснил так:
— Я создал этот блог для того, чтобы делиться с вами своим багажом знаний, ошибок, проблем и путей их решения. В общем, всего того, что собрал за годы работы на рынке строительства недвижимости.
Помимо профессиональной тематики роликов, Виталий рассуждает о счастье, способах быстрого заработка и привлечении денежной энергии.
— Деньги — это реальный эквивалент энергии, которая нам дана во Вселенной. Энергии дается ровно столько, сколько мы в состоянии переработать, перелопатить. Нам столько денег дается, столько энергии нам дается. Если мы готовы к дальнейшему росту, нам дадут больше. Если мы не готовы, у нас отнимут то, что есть сейчас. Поэтому нельзя хранить деньги, их надо пускать в дело, в оборот, — проповедует Ткаченко в одном из своих роликов.
С недавних пор Виталий часто мелькает на экранах телевизоров. В программе «Утро. Самое лучшее» (16+) на НТВ коуч выступает в качестве эксперта по стройке и ремонту.