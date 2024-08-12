Учит денежному мышлению и работе с энергией: ярославский чиновник уволился и стал звездой соцсетей

ООО «Северный поток» было образовано в апреле 2011 года в Ярославле. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителями компании являются Алексей Фирстов, который работал в сфере коммунальных услуг и строительства, и Олег Кустов, он вкладывался в разные виды бизнеса — от операций с недвижимостью до агрохолдинга. В 2020 году компания выполняла ремонт участков дороги Кормилицино — Курба, Гаврилов-Ям — Пружинино, в 2019 году — Карачиха — Ширинье, Углич — Ростов и других. Однако из-за задержек сроков выполнения работ в 2022 году в Ярославле «Северный поток» был оштрафован на 10 млн рублей. По данным на май 2024 года, у компании задолженность по налогам и сборам на 18,8 миллиона рублей.

Эдуард Авдалян — бывший депутат муниципалитета и учредитель обанкротившейся в 2015 году компании «Ярдорстрой». Организация фигурировала в уголовном деле экс мэра Евгения Урлашова. Бывшего руководителя Ярославля признали виновным в получении взятки в размере 17 млн рублей от Авдаляна за содействие в передаче этой компании контрольного пакета акций «Городского дорожного управления». Однако это не единственная громкая история в биографии Эдуарда Авдаляна. В 2017 году весь город обсуждал денежный конфликт бизнесмена и депутата областной думы Андрея Власова. Речь шла о 8 миллионах рублей, которые Эдуард задолжал коллеге. Подробнее о скандале читайте тут.

ООО «Экоград» была образована в 2016 году в Переславле-Залесском Ярославской области. Учредителем и руководителем выступает Василий Драчук. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2023 года компания заработала 21,8 миллиона рублей, выйдя в плюс в 95 тысяч рублей. «Экоград» ремонтировал дороги в Ярославле в 2017 году. Однако проведенные работы оказались некачественными. Сразу после ремонта на асфальте появились глубокие ямы. Самыми проблемными оказались дороги на ЮЗОД, улицах Красноперекопской, Менделеева, Бахвалова.

Вагинак Погосян — учредитель компании ООО «Ярдорремстрой», которая была образована в 2000 году в Ярославле. Он также владеет ресторанным бизнесом «Ремсервис», и на его имя зарегистрировано ИП по строительству жилых и нежилых зданий. В 2015 году Вагинак Погосян был осужден за мошенничество и получил 1,5 года лишения свободы. Но после продолжил возглавлять компанию и вести дорожную деятельность в городе. «Ярдорремстрой» проводил работы по благоустройству Юбилейного парка, тому самому, что затянулось на несколько лет. А в 2024 году компания начала благоустраивать парк Судостроителей во Фрунзенском районе Ярославля. Но и здесь не обошлось без происшествий: в июле 2024-го прокуратура нашла нарушения и выдала предписание устранить все недочеты.

