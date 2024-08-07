Обрушилась стеной: в Ярославской области на Рыбинском море засняли «водяную бомбу»

Фотограф рассказал, что это за явление Источник: Охотник за облаками / Vk.com











Фотограф из Ярославля Михаил Завьялов запечатлел необычное природное явление на Рыбинском водохранилище. Выглядит оно как столб воды, вздымающийся в небо. Михаил опубликовал эффектные кадры в своей группе «Охотник за облаками» во «ВКонтакте».

По словам Михаила, это природное явление называется down burst — «водяная бомба».

— Это не что иное, как внезапно обрушающаяся вниз стена дождя и града из мощно кучевого облака. Пока гроза формируется, осадков может и не быть под ней, но когда их в верхней части грозового облака копится столько, что уже восходящие потоки не в силах их удержать, — всё непременно летит вниз, с сильным шквалистым ветром вдобавок, — объяснил Михаил.

Плотная стена дождя с градом обрушилась на водохранилище Источник: Охотник за облаками / Vk.com











Фотограф рассказал, что пока по одну сторону формирующейся грозы бушевали смерчи, по другую от нее случился down burst, за считанные минуты скрывший плотной стеной воды видимый берег.



— Явление конечно впечатляющее, когда смотришь на него со стороны. Огромная масса воды и льда падает на землю, растекаясь по сторонам своеобразным завихрением. Наделал пейзажей сразу после смерча, — рассказал Михаил.

Визуально феномен напоминает последствия мощного взрыва Источник: Охотник за облаками / Vk.com









