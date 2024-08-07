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Город Обрушилась стеной: в Ярославской области на Рыбинском море засняли «водяную бомбу»

Обрушилась стеной: в Ярославской области на Рыбинском море засняли «водяную бомбу»

Показываем завораживающие фото

6 174
11 комментариев
Фотограф рассказал, что это за явление

Фотограф из Ярославля Михаил Завьялов запечатлел необычное природное явление на Рыбинском водохранилище. Выглядит оно как столб воды, вздымающийся в небо. Михаил опубликовал эффектные кадры в своей группе «Охотник за облаками» во «ВКонтакте».

По словам Михаила, это природное явление называется down burst — «водяная бомба».

— Это не что иное, как внезапно обрушающаяся вниз стена дождя и града из мощно кучевого облака. Пока гроза формируется, осадков может и не быть под ней, но когда их в верхней части грозового облака копится столько, что уже восходящие потоки не в силах их удержать, — всё непременно летит вниз, с сильным шквалистым ветром вдобавок, — объяснил Михаил.

Плотная стена дождя с градом обрушилась на водохранилище

Фотограф рассказал, что пока по одну сторону формирующейся грозы бушевали смерчи, по другую от нее случился down burst, за считанные минуты скрывший плотной стеной воды видимый берег.

— Явление конечно впечатляющее, когда смотришь на него со стороны. Огромная масса воды и льда падает на землю, растекаясь по сторонам своеобразным завихрением. Наделал пейзажей сразу после смерча, — рассказал Михаил.

Визуально феномен напоминает последствия мощного взрыва

Ранее еще один ярославский фотограф запечатлел необычное явление при слиянии Волги и Которосли. Граница между двумя реками отчетливо видна весной. С высоты это выглядит завораживающе.

ПО ТЕМЕ
Природное явление Фотограф Рыбинское водохранилище
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Комментарии
11
Гость
7 августа 2024, 16:00
Главное- цвет Волги просто пугает- ГРЯЗНАЯ..... Это уничтожение жителей городов, деревень, кто пьет такую воду. Какое же вырастит поколение? Волга- проклятая река, уничтожавшая и убившая многие города и население этих городов. Всегда за то чтобы она засохла, оголила то, что она поглотила, убила и уничтожила.
Гость
7 августа 2024, 18:08
Наверняка что то испытывают.
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